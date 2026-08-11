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日40歲兒把老母家當免費旅館…吃飯顧孫都靠她 拒絕借兒錢還遭抱怨

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名68歲女子和美（化名）每月靠13萬日圓（約新台幣2.7萬元）年金生活，卻長期負擔40歲長子健太（化名）一家返鄉時的吃住、家務與孫子照顧。圖／AI生成
日本一名68歲女子和美（化名）每月靠13萬日圓（約新台幣2.7萬元）年金生活，卻長期負擔40歲長子健太（化名）一家返鄉時的吃住、家務與孫子照顧。圖／AI生成

日本一名68歲女子和美（化名）每月靠13萬日圓（約新台幣2.7萬元）年金生活，卻長期負擔40歲長子健太（化名）一家返鄉時的吃住、家務與孫子照顧。直到某次兒子一家回家住5天，還開口借20萬日圓（約新台幣4.1萬元），讓她終於忍無可忍，怒斥：「這裡不是你免費住的旅館。」

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，健太與妻子育有2名小學生，每月稅前收入約52萬日圓（約新台幣10.7萬元）。某次暑假，他直接通知母親要帶妻小回家住5天，還交代「吃飯就拜託妳了」。

為迎接兒子一家，和美光準備食材就花掉約3萬日圓（約新台幣6200元），沒想到健太忙著工作，媳婦則外出購物、聚餐，煮飯、洗衣、顧孫子幾乎全由她包辦。和美坦言，每次見到孫子雖然開心，但一家人離開後，她往往累得好幾天動不了。

更誇張的是，住到第3天，健太突然向母親借20萬日圓，還說：「我也有房貸和教育費啊，媽妳又不用付房租，這點錢應該沒關係吧。」和美拒絕後，兒子反而抱怨她「身為媽媽卻這麼冷漠」，晚餐時還要求母親另外做一道孩子愛吃的菜。

積壓已久的不滿讓和美當場爆發：「你太仗著我是媽媽了吧。每次回來，吃飯、洗衣、顧小孩全都丟給我，連錢都覺得我出是理所當然的。」當健太反駁「這裡是老家」時，她更直接回嗆：「這裡不是你可以免費住的旅館。以後如果還是抱著這種想法回來，我就不讓你住了。」

健太隔天便帶著妻小離開，之後數月不接母親電話。半年後，他才主動聯絡想返家，這次和美立下新規矩：若要過夜就住飯店，吃飯與外出費用各自負擔。健太最後接受安排，一家人改為當天來回，也主動準備午餐、收拾餐後環境。

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