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遊客爭睹日全食 冰島和西班牙部分飯店房價漲逾一倍

中央社／ 雷克雅維克／馬德里11日綜合外電報導
為了目睹日全食，冰島和西班牙部分城市飯店房價上漲超過一倍。 美聯社資料照片
為了目睹日全食，冰島和西班牙部分城市飯店房價上漲超過一倍。 美聯社資料照片

大批遊客蜂擁而至，期待目睹本世紀首度可以在歐洲大陸觀賞的日全食，冰島西班牙部分城市飯店房價上漲超過一倍。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據數據分析集團Lighthouse，冰島首都雷克雅維克12日日全食當晚飯店平均房價超過1000美元，比去年同一天成長逾140%。

西班牙旅遊業先前受到30年來最嚴重野火衝擊，如今位在「全食帶」（path of totality）上的飯店需求暴增。

西班牙北部城市拉科魯尼亞（La Coruna）房價同樣上漲一倍多，畢爾包（Bilbao）及聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）分別上漲59%及31%。而可於日落時分在低空地平線附近觀賞日全食的馬約卡島（Mallorca），房價則上漲兩成。

位在大雷克雅維克地區的地熱温泉「天空之湖」（Sky Lagoon）董事總經理艾伯茨多蒂爾（HelgaMaria Albertsdottir）表示：「需求一直過大，從四面八方湧來。」來到這裡的遊客將在地熱温泉池中觀賞日全食。

豪華旅遊公司Hidden Iceland共同創辦人康諾里（Ryan Connolly）表示，他早在2024年9月便接獲首筆日全食預訂，今年3月起，因「全國各地預訂爆表、手忙腳亂」，不得不開始婉拒後續預約。

冰島航空（Icelandair）執行長博加森（Bogi NilsBogason）指出，因應尤其來自美國的需求暴增，該公司增開航班，將於「最大運量狀態」下運作。競爭對手達美航空（Delta）也增開紐約至雷克雅維克的班機。

Airbnb等短租平台同樣受惠這波日全食熱潮。分析公司AirDNA數據顯示，當晚位在全食帶的冰島物件平均租金較去年同期成長53.7%。

日全食熱潮對西班牙房價的影響較低，主因當地供應量大得多，但全食帶內物件平均租金仍上漲15.8%。

西班牙政府預測，這次日全食將帶動額外3億4200萬歐元觀光消費，遊客將從南部度假勝地轉往「空心西班牙」（empty Spain）等全食帶內鮮為人知的國內景點。

這波熱潮也蔓延到海上。包括公主遊輪（PrincessCruises）、維珍郵輪（Virgin Voyages）在內的郵輪公司推出的西班牙和冰島外海日全食觀賞行程早已銷售一空。

旅遊業者指出，針對明年8月登場、被稱為「世紀日食」的日全食相關訂房已經開始湧現，尤其針對埃及勒克索（Luxor）。那將是直到2114年為止，在陸地上能觀賞到最長時間的日全食。

冰島 西班牙 飯店

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