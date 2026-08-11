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澳洲防範H5禽流感擴大 將為鳥類接種疫苗

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導

澳洲上週通報本土海鳥出現因H5禽流感大量死亡首例。澳洲當局今天表示，將為被認為特別容易感染高致病性H5禽流感病毒的鳥類接種疫苗

法新社報導，多年來澳洲是全球唯一未出現H5病毒株的大陸，這種病毒已在全球家禽及野生鳥類中引發嚴重疾病與死亡。

澳洲6月通報首例H5禽流感病例，當時在一隻候鳥身上發現；澳洲政府上週通報，境內首次出現野生動物大量死亡事件。

官員表示，為保護鳥類，當局將推動針對圈養及野生鳥類的疫苗接種。

澳洲環境部長瓦特（Murray Watt）指出：「要為野生鳥類接種疫苗很困難，因為鳥類需要接種兩劑疫苗。」

他說：「要抓到野生鳥類一次都很困難，更不用說兩次。」

他強調：「在可以為野生鳥類接種疫苗的地方，我們會這麼做，但首要任務是為圈養鳥類接種疫苗。」

澳洲農業部長柯林斯（Julie Collins）表示，澳洲應做好面對更多鳥類大量死亡事件的準備。她說：「這將持續在全國各地蔓延。」

受H5病毒株影響最嚴重的野生鳥類，包括水鳥、岸鳥、海鳥及猛禽。

截至10日，澳洲當局已通報231起確診或疑似H5禽流感陽性檢測案例。

目前尚未在澳洲家禽或農業生產中發現病例。

澳洲近半數野生鳥類及83%哺乳類動物為當地特有種，其他地區並無分布。

澳洲科學家6月表示，H5禽流感病毒感染偏遠的赫德島（Heard Island）及麥唐納群島（McDonaldIslands）一處象鼻海豹繁殖群落後，造成逾1萬3000隻象鼻海豹幼崽死亡。

疫苗 澳洲 禽流感

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