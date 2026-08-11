快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

聽新聞
0:00 / 0:00

法國禁未事先取得消費者同意的行銷電話 摩洛哥卻可能因此丟5萬份工作

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
法國11日起禁止未事先取得同意的行銷電話。圖為巴黎街頭。美聯社
法國11日起禁止未事先取得同意的行銷電話。圖為巴黎街頭。美聯社

法國周二（11日）起全面禁止未經同意的電話行銷。沒有事先獲得消費者的書面同意，企業不得再透過電話推銷商品或服務，除非來電涉及既有合約。此舉徹底翻轉了過去「預設同意」接聽行銷電話的做法。以往消費者必須主動登錄政府的拒接名冊Bloctel，表達拒接意願，但企業經常忽視這份名冊。

紐約時報報導，國會報告顯示，法國有97%民眾對日益增加的推銷電話感到困擾。消費者權益團體稱，新法是一項歷史性措施，應能終結法國人長期忍受的騷擾。

個人違法最高可罰7.5萬歐元，企業最高可罰37.5萬歐元。若以弱勢族群為推銷對象，行為人最高可處5年徒刑及50萬歐元罰款。法國議員表示，來自海外的此類電話同樣違法，政府須與電信業者合作，從技術上封鎖詐騙電話。

但商業組織認為，新法將增加企業取得並保存客戶書面同意證明的行政負擔，也擔心國內外不肖業者造成不公平競爭。

另外，由於法國是摩洛哥電話行銷公司的重要市場，摩洛哥官員估計，言項禁令可能導致摩洛哥流失多達5萬個工作機會。

摩洛哥 法國 工作

延伸閱讀

歐洲熱浪影響一次看！衝擊經濟、旅遊業 加劇食品通膨

被控侵犯隱私 Flock監視系統被民眾拆毀

NBA／「趴車」帕克旗下球隊傳財務危機 預算大砍過半惹法媒重批

文資大國「法國」怎麼做？審議只認定文資價值、指定文資必有補償金

相關新聞

颱風昌鴻登陸日本茨城南部 氣象廳：史上首見

日本氣象廳宣布，颱風昌鴻已於晚間8時左右登陸茨城縣南部。颱風接下來將持續向西移動，並於12日橫貫本州前往日本海。這是有氣...

祖克柏超級遊艇據報無視求助訊號 對受困小艇袖手旁觀

Meta執行長祖克柏所擁有的超級遊艇最近在阿拉斯加海域航行時，據報未回應一艘受困小艇的求助，最終由距離較遠的一艘小型郵輪...

法國、義大利、比利時監獄超收又逢熱浪 受刑人陳情暴增

歐洲今年夏天接連遭遇熱浪侵襲，法國、義大利、比利時原本就過度擁擠的監獄，因設施老舊、通風不良，更是悶熱難耐，不僅受刑人陳...

清邁學生揚言槍擊同學引恐慌 泰國警方憂模仿效應

泰國清邁蒙福學院（Montfort College）昨晚有學生在通訊軟體群組發文揚言槍擊同學，引發家長恐慌。校方今天在校...

大馬華裔女司機疑踩錯油門 車輛炮彈式猛衝西餅店釀2人受傷

馬來西亞巴生發生1起離奇交通意外。1名50多歲的華裔女司機在西餅店購買完糕點後準備開車離開，豈料女司機疑似打錯檔位兼誤踩油門，整輛私家車如「炮彈」般直接撞入西餅店。

日40歲兒把老母家當免費旅館…吃飯顧孫都靠她 拒絕借兒錢還遭抱怨

日本一名68歲女子和美（化名）每月靠13萬日圓（約新台幣2.7萬元）年金生活，卻長期負擔40歲長子健太（化名）一家返鄉時的吃住、家務與孫子照顧。直到某次兒子一家回家住5天，還開口借20萬日圓（約新台幣4.1萬元），讓她終於忍無可忍，怒斥：「這裡不是你免費住的旅館。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。