印尼野火蔓延數十所學校停課 逾4.8萬人投入滅火

隨聖嬰現象加劇，印尼今年面臨更長且更嚴重的旱季，當地6個省分爆發野火災情，當局急派4.8萬人投入滅火，野火造成的濃煙也籠罩多個地區，數十所學校今天已連續第2天停課。

綜合法新社與路透社報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）統計，當局已派出超過4.8萬名人員前往6個省分執行滅火任務，並出動人工增雨飛機，盼透過降雨來減緩煙霾擴散。

印尼林業部資料顯示，今年1月至6月已有超過10.7萬公頃土地受火災波及，比印尼上次受聖嬰現象影響、2023年同期大增110%。

在印尼與馬來西亞、汶萊共同管轄的婆羅洲上，加里曼丹省首府坤甸（Pontianak）市長下令學校停課，學生課程改為線上進行，以因應外地野火災情飄來的濃煙。

據統計，坤甸公立學校擁有數萬名學生。

馬來西亞環保部門數據顯示，婆羅洲島上與印尼接壤的馬來西亞砂拉越州（Sarawak），今天共有11個地區空氣品質達不健康等級。

在印尼東爪哇的婆羅摩（Bromo）國家公園，截至今天上午已有近900公頃土地被野火吞噬，相當於超過1200個足球場的大小，約占國家公園總面積的2%。