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大馬華裔女司機疑踩錯油門 車輛炮彈式猛衝西餅店釀2人受傷

香港01／ 艾曼達
1名50多歲的華裔女司機在西餅店購買完糕點後準備開車離開，豈料女司機疑似打錯檔位兼誤踩油門，整輛私家車如「炮彈」般直接撞入西餅店。圖／AI生成
1名50多歲的華裔女司機在西餅店購買完糕點後準備開車離開，豈料女司機疑似打錯檔位兼誤踩油門，整輛私家車如「炮彈」般直接撞入西餅店。圖／AI生成

馬來西亞巴生發生1起離奇交通意外。1名50多歲的華裔女司機在西餅店購買完糕點後準備開車離開，豈料女司機疑似打錯檔位兼誤踩油門，整輛私家車如「炮彈」般直接撞入西餅店。此次意外造成店內1名30多歲的女店員以及女司機本人受傷，2人隨即被送往醫院救治。從網上流傳的照片可以看到，店內櫃檯散落一地，現場一片狼藉，不少網友表示「買完餅直接開車進去拿嗎？」。

女司機疑打錯檔位兼踩油門致車輛撞入西餅店

《The Star》報導，事發於馬來西亞巴生的Taman Berkeley區。1名50多歲的女司機在西餅店完成購物後，準備駕駛停在西餅店外的私家車離開，豈料女司機疑似打錯檔位，並踩下油門，整輛私家車如「炮彈」般直接撞入西餅店。從網上流傳的照片可以看到，店內的櫃檯散落一地，現場一片狼藉，損毀相當嚴重。

此次意外造成2人受傷

北巴生警區主任表示，事發時店內有1名30多歲的女店員不幸被波及受傷，意外發生後已被緊急送往巴生醫院接受治療；而肇事的50多歲華裔女司機亦在事件中受傷，隨後被送往雙威醫療中心接受治療。警方表示，目前正引述馬來西亞《1987年道路交通法》第43(1)條文（疏忽駕駛導致車禍）調查該件事故。

網友：買完餅直接開車進去拿嗎？

意外發生後，事故現場照片在社交平台引發熱議，不少網友看過照片後紛紛留言表示「簡直是自動化停車停到店裏」、「買完餅直接開車進去拿嗎？」。亦有網友提醒駕駛者在起步時務必仔細核對檔位。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 車禍

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