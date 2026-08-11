快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

聽新聞
0:00 / 0:00

日本福島水蜜桃最快8月中旬來台 睽違16年正式進口

中央社／ 福島縣11日綜合外電報導
圖為超市販售福島的水蜜桃。聯合報系資料照
圖為超市販售福島的水蜜桃。聯合報系資料照

日本福島第一核電廠事故後，福島縣產水蜜桃一度中斷對台灣出口。不過農業部於5日更新水蜜桃進口的選果場名單，福島縣內共有2處設施獲登錄，最快可望於8月中旬開放進口。

日本放送協會（NHK）及「讀賣新聞」報導，這是福島第一核電廠事故發生前，2010年最後一次對台出口後，睽違16年首度獲准正式出口。

農業部5日更新日本水蜜桃進口的選果場名單，名單中新增了位於福島市與伊達市的2處水蜜桃選果場，福島水蜜桃也因此迎來核事故後，首次正式重啟對台出口。

福島縣政府表示，福島縣產水蜜桃在核災發生的2010年前，對台出口量約達1萬8480公斤，但事故發生後正式出口便中斷。此後雖然有開放符合放射性物質標準值的產品進行試驗性出口，但2023年僅50公斤，2025年也僅715公斤，數量相當有限。

為促成重啟出口，福島縣政府與日本農業協同組合等單位持續向台灣當局積極爭取。台灣農業部於7月28日派員實地檢查位於伊達市梁川町的Anpo工房Mirai以及福島市荒井的ABE Fruit選果場等2處設施，並於8月5日通知檢查結果合格。

福島縣環境保全農業課長網中潤表示：「這是邁向對台出口正式重啟的第一步。未來我們也會繼續努力擴大出口規模。」

第一批福島縣產水蜜桃最快將於本月中旬裝運出口至台灣。

水蜜桃 福島 日本

延伸閱讀

大陸稀土對日出口上半年暴跌51% 鏑、鋱歸零

AI好熱！台韓出口額超越日本 美相關逆差一年來衝近4,000億美元

中對日減供稀土 鏑、鋱出口今年為零 釔在6月也歸零

管制加劇 陸稀土對日出口大減51％

相關新聞

颱風昌鴻登陸日本茨城南部 氣象廳：史上首見

日本氣象廳宣布，颱風昌鴻已於晚間8時左右登陸茨城縣南部。颱風接下來將持續向西移動，並於12日橫貫本州前往日本海。這是有氣...

祖克柏超級遊艇據報無視求助訊號 對受困小艇袖手旁觀

Meta執行長祖克柏所擁有的超級遊艇最近在阿拉斯加海域航行時，據報未回應一艘受困小艇的求助，最終由距離較遠的一艘小型郵輪...

法國、義大利、比利時監獄超收又逢熱浪 受刑人陳情暴增

歐洲今年夏天接連遭遇熱浪侵襲，法國、義大利、比利時原本就過度擁擠的監獄，因設施老舊、通風不良，更是悶熱難耐，不僅受刑人陳...

清邁學生揚言槍擊同學引恐慌 泰國警方憂模仿效應

泰國清邁蒙福學院（Montfort College）昨晚有學生在通訊軟體群組發文揚言槍擊同學，引發家長恐慌。校方今天在校...

大馬華裔女司機疑踩錯油門 車輛炮彈式猛衝西餅店釀2人受傷

馬來西亞巴生發生1起離奇交通意外。1名50多歲的華裔女司機在西餅店購買完糕點後準備開車離開，豈料女司機疑似打錯檔位兼誤踩油門，整輛私家車如「炮彈」般直接撞入西餅店。

日40歲兒把老母家當免費旅館…吃飯顧孫都靠她 拒絕借兒錢還遭抱怨

日本一名68歲女子和美（化名）每月靠13萬日圓（約新台幣2.7萬元）年金生活，卻長期負擔40歲長子健太（化名）一家返鄉時的吃住、家務與孫子照顧。直到某次兒子一家回家住5天，還開口借20萬日圓（約新台幣4.1萬元），讓她終於忍無可忍，怒斥：「這裡不是你免費住的旅館。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。