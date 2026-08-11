日本福島水蜜桃最快8月中旬來台 睽違16年正式進口

在日本福島第一核電廠事故後，福島縣產水蜜桃一度中斷對台灣出口。不過農業部於5日更新水蜜桃進口的選果場名單，福島縣內共有2處設施獲登錄，最快可望於8月中旬開放進口。

日本放送協會（NHK）及「讀賣新聞」報導，這是福島第一核電廠事故發生前，2010年最後一次對台出口後，睽違16年首度獲准正式出口。

農業部5日更新日本水蜜桃進口的選果場名單，名單中新增了位於福島市與伊達市的2處水蜜桃選果場，福島水蜜桃也因此迎來核事故後，首次正式重啟對台出口。

福島縣政府表示，福島縣產水蜜桃在核災發生的2010年前，對台出口量約達1萬8480公斤，但事故發生後正式出口便中斷。此後雖然有開放符合放射性物質標準值的產品進行試驗性出口，但2023年僅50公斤，2025年也僅715公斤，數量相當有限。

為促成重啟出口，福島縣政府與日本農業協同組合等單位持續向台灣當局積極爭取。台灣農業部於7月28日派員實地檢查位於伊達市梁川町的Anpo工房Mirai以及福島市荒井的ABE Fruit選果場等2處設施，並於8月5日通知檢查結果合格。

福島縣環境保全農業課長網中潤表示：「這是邁向對台出口正式重啟的第一步。未來我們也會繼續努力擴大出口規模。」

第一批福島縣產水蜜桃最快將於本月中旬裝運出口至台灣。