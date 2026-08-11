快訊

公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

台股上漲191點收45,120點 MLCC呈多頭強攻熱門族群

陳鏞基專訪／從海線發跡的棒球夢 「台東是我航向世界的起點」

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風昌鴻衝擊日本交通航班 北陸最大規模三國煙火大會取消

中央社／ 東京11日綜合外電報導
今年第15號颱風「昌鴻」持續發展並往西逼近日本。圖擷自氣象廳
今年第15號颱風「昌鴻」持續發展並往西逼近日本。圖擷自氣象廳

今年第15號颱風「昌鴻」已經影響日本的交通與航班。截至今天上午11時，羽田機場、成田機場為主起降的62個航班已取消；多地原定在今晚舉辦的煙火大會或音樂節已經被迫暫停。

「昌鴻」正在逼近日本，氣象廳預測，「昌鴻」最快今天下午登陸日本。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本國內主要幾間航空公司的資訊，受到颱風「昌鴻」影響，截至今天上午11時，全日空（ANA）與日本航空（日航，Japan Airlines）已經分別取消58與4個航班。

各家航空公司表示，可能會有更多航班因為颱風的路徑與天候狀況而取消或延誤，呼籲旅客前往官方網站確認最新資訊。

鐵路部分，JR東日本公司表示，東北新幹線今天首發列車開始正常運行，但之後恐受到颱風的影響而誤點或取消。JR東日本公司也呼籲旅客在官網確認最新的列車資訊。

「每日新聞」報導，東日本高速道路公司指出，分布在日本首都圈的首都圈中央聯絡自動車道，茨城縣稻敷市的稻敷交流道，與千葉縣成田市大榮系統交流道路段之間的內環與外環路段，可能會受到大雨影響而封閉。

各家高速公路公司也呼籲用路人，評估行車路線。

日本夏季常見的煙火大會（日文為花火大會）受到「昌鴻」接近的影響陸續取消，像是原定今晚7時登場的「江東煙火大會」已確定暫停舉辦。主辦單位在官網說明，「目前的狀況難以準備活動以及活動結束的作業，而且難以確保觀賞者與相關人士的安全」。

宮城電視台報導，原定在今天舉辦的菖蒲田海水浴場煙火大會也已經延期。

朝日電視台報導，北陸地區規模最大的煙火大會「三國煙火大會」也已經暫停，這個活動地點在福井縣坂井市。

另外，在茨城縣的「國營常陸海濱公園」戶外音樂節「LuckyFes'26」今天也不得不停止音樂節最後一天的活動。

延伸閱讀

颱風昌鴻逼近日本 氣象廳籲多地防強風暴雨

琵琶湖3市煙火大會突喊卡 市府澄清未參與、主辦方疑點重重

南部、午後北北桃防大雨新北山區短延時豪雨 昌鴻颱風今登陸日本

日本東北新幹線驚見「不速之客」 鴿子搭霸王車害列車延誤8分鐘

相關新聞

幹部國家：國史等於黨史？解析中共的統治正當性建構

本文摘錄自《幹部國家：中國如何變成中國共產黨》（左岸文化，2026）一書，描述中共對歷史詮釋的高度掌握，與高層任人唯親的權力繼承模式。

颱風昌鴻衝擊日本交通航班 北陸最大規模三國煙火大會取消

今年第15號颱風「昌鴻」已經影響日本的交通與航班。截至今天上午11時，羽田機場、成田機場為主起降的62個航班已取消；多地...

颱風昌鴻逼近日本 氣象廳籲多地防強風暴雨

今年第15號颱風「昌鴻」持續發展並往西逼近日本，有望在今天下午或晚間登陸日本，接著穿越日本本州。氣象廳預測，日本東北到關...

極端氣候席捲英格蘭 逾7成土地陷熱浪乾旱缺水

英國經歷有紀錄以來最乾燥的7月之後，英國政府今天表示，英格蘭已有71.3%地區陷入乾旱，目前正值今夏第5波熱浪，預計...

歐洲再迎熱浪 乾旱野火肆虐河川水位降至歷史低點

歐洲多地準備迎接另一波熱浪，此前創紀錄的乾旱已導致河川水位降至歷史低點、引發大規模野火，並造成數千人死亡

醫療事故！小腸末端錯接胃部…術後3周才發現 英國醫生遭永久除名

英國發生一起嚴重醫療疏失！一名已取得多年執業資格的外科醫師，在替一名年輕男性患者進行腸道手術時，竟犯下罕見且嚴重的錯誤，誤將患者的小腸末端接到胃部，導致體內形成一個人為的「封閉迴路」，使小腸內的食物殘渣重新逆流回胃部。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。