颱風昌鴻衝擊日本交通航班 北陸最大規模三國煙火大會取消

今年第15號颱風「昌鴻」已經影響日本的交通與航班。截至今天上午11時，羽田機場、成田機場為主起降的62個航班已取消；多地原定在今晚舉辦的煙火大會或音樂節已經被迫暫停。

「昌鴻」正在逼近日本，氣象廳預測，「昌鴻」最快今天下午登陸日本。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本國內主要幾間航空公司的資訊，受到颱風「昌鴻」影響，截至今天上午11時，全日空（ANA）與日本航空（日航，Japan Airlines）已經分別取消58與4個航班。

各家航空公司表示，可能會有更多航班因為颱風的路徑與天候狀況而取消或延誤，呼籲旅客前往官方網站確認最新資訊。

鐵路部分，JR東日本公司表示，東北新幹線今天首發列車開始正常運行，但之後恐受到颱風的影響而誤點或取消。JR東日本公司也呼籲旅客在官網確認最新的列車資訊。

「每日新聞」報導，東日本高速道路公司指出，分布在日本首都圈的首都圈中央聯絡自動車道，茨城縣稻敷市的稻敷交流道，與千葉縣成田市大榮系統交流道路段之間的內環與外環路段，可能會受到大雨影響而封閉。

各家高速公路公司也呼籲用路人，評估行車路線。

日本夏季常見的煙火大會（日文為花火大會）受到「昌鴻」接近的影響陸續取消，像是原定今晚7時登場的「江東煙火大會」已確定暫停舉辦。主辦單位在官網說明，「目前的狀況難以準備活動以及活動結束的作業，而且難以確保觀賞者與相關人士的安全」。

宮城電視台報導，原定在今天舉辦的菖蒲田海水浴場煙火大會也已經延期。

朝日電視台報導，北陸地區規模最大的煙火大會「三國煙火大會」也已經暫停，這個活動地點在福井縣坂井市。

另外，在茨城縣的「國營常陸海濱公園」戶外音樂節「LuckyFes'26」今天也不得不停止音樂節最後一天的活動。