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颱風昌鴻逼近日本 氣象廳籲多地防強風暴雨

中央社／ 東京11日綜合外電報導
今年第15號颱風「昌鴻」持續發展並往西逼近日本。圖擷自氣象廳
今年第15號颱風「昌鴻」持續發展並往西逼近日本。圖擷自氣象廳

今年第15號颱風「昌鴻」持續發展並往西逼近日本，有望在今天下午或晚間登陸日本，接著穿越日本本州。氣象廳預測，日本東北到關東甲信、北陸、東海局部區域恐會出現強風暴雨。

「朝日新聞」報導，日本氣象廳指出，若颱風昌鴻從茨城縣、福島縣登陸，將是1951年開始有觀測紀錄以來首見。

北海道西北方海域的高氣壓向外延伸，籠罩日本海，阻擋「昌鴻」北上，使其沿著特殊路徑移動。「昌鴻」將以偏西方向橫越日本本州，預計明天減弱為熱帶性低氣壓。

氣象廳也預測，靠近颱風路徑的關東甲信地區、北陸地區、東海地區，會有暖濕空氣流入，同時也會受到上空冷空氣的影響，導致大氣狀態相當不穩定。

氣象廳預測，日本各地截至明天正午12時的24小時累積降雨量，分別為東北地區180毫米、關東甲信地區180毫米、東海地區120毫米；截至13日正午的24小時累積降雨量，東海地區最多可能會達到150毫米、東北地區120毫米、近畿地區120毫米。

風速部分，東北地區與關東甲信地區最大瞬間風速恐達到每秒35公尺，這種風勢會強到車輛難以以平常的速度行進。

根據日本氣象廳今天中午12時50分發布的颱風路徑潛勢預測圖，「昌鴻」中午12時（台北時間上午11時）位於福島縣磐城市東南東方約170公里，中心氣壓985百帕、近中心最大風速每秒23公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。

日本 颱風

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