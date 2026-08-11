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日本成功發射H3火箭 引路7號衛星進預定軌道

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本H3運載火箭9號機今晨搭載日本版GPS衛星「引路7號」升空，且衛星成功進入預定軌道。這顆衛星有助於提高智慧型手機、車輛的定位精度，有望在防災領域提供更多助力。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今晨4時過後，在鹿兒島縣的種子島太空中心發射H3運載火箭9號機。火箭燃料燃燒產生的光線劃破夜空，並伴隨著轟鳴從發射台升空。

在輔助型火箭與第一節火箭等陸續分離後，H3運載火箭9號機持續上行。經過約29分鐘之後，衛星成功投入預定軌道。

「引路」（Michibiki）系列衛星具有像是全球衛星定位系統（GPS）的功能，目前有5顆「引路」系列衛星在日本附近上空運作，有助於提升智慧型手機等裝置位置資訊的精度，並能在沒有訊號的地方提供緊急地震快訊。

日本政府為了不依賴海外衛星，計劃安排7顆系列衛星運作，提供位置資訊，不過去年H3火箭8號機曾發射失敗，並失去火箭上的「引路5號」，所以目前計劃由6顆衛星運作，比原本的計畫少一顆。

「引路7號」將在約7個月後，開始提供測定位置的服務。

「日本經濟新聞」報導，日本H3火箭8號機2025年12月22日發射，不過人工衛星比預期更早從火箭分離，未能進入預定軌道。日本文部科學省（文科省）因此在過去一段時間研究失敗原因。

文科省在今年7月底就此召開會議，同意防止類似事件再度發生的最終報告書，內容指出當時的失敗原因包含搭載衛星的基座故障。

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