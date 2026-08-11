極端氣候席捲英格蘭 逾7成土地陷熱浪乾旱缺水

英國經歷有紀錄以來最乾燥的7月之後，英國政府今天表示，英格蘭已有71.3%地區陷入乾旱，目前正值今夏第5波熱浪，預計未來一週的降雨量稀少。

法新社的照片顯示，往年此時綠意盎然的公園和農田，如今已乾枯泛黃；在河水水位下降情況下，農民正努力因應低收成，並警告可能出現糧食短缺。

英國環境部指出：「8月上旬天氣持續乾燥，目前英格蘭幾乎3/4土地進入乾旱狀態，而且情況持續惡化。」

中部密德蘭（Midlands）和英格蘭東北部等地，也新加入行列，一起經歷持續性乾旱。

環境部表示，目前英國所有地區都有供水壓力，「全國無一處」呈現「正常的」供水情況。

英國環境、食品與農村事務部（DEFRA）表示，這種「突發性乾旱」來得又快又急，主要和極少的降雨量與高溫有關。

天氣向來潮濕多變的英國，5年來已有3個乾旱年度。今夏已有5波熱浪，還有更多項氣溫紀錄破表。

科學家警告，氣候變遷讓極端氣候事件變得更嚴重且尋常見。

降雨方面，英格蘭和威爾斯（Wales）在7月也分別寫下有紀錄以來最少雨量。

英國氣象局（Met Office）稍早表示，今年英格蘭的雨量，僅長期平均雨量的10%。