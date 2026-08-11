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偷200串頂級麝香葡萄！竊賊稱「為了生活」 日網怒：鞭刑嚴懲

聯合新聞網／ 綜合報導
岡山縣久米南町破獲一起麝香葡萄竊案，農家損失約台幣8萬元。 圖／Pakutaso
岡山縣久米南町破獲一起麝香葡萄竊案，農家損失約台幣8萬元。 圖／Pakutaso

日媒津山朝日新聞」報導，日本岡山縣近日破獲一起高價水果竊案。美咲警署於8日逮捕一名居住於倉敷市東塚5丁目的42歲無業男子。調查指出，該嫌犯涉嫌於7月17日傍晚至18日上午期間，潛入久米南町一處農園的溫室，偷走約200串頂級的「晴王麝香葡萄」，市價高達40萬日圓（約台幣8萬元）。

警方接獲報案後調閱監視器畫面，結合機動搜查隊進行比對，順利鎖定嫌犯身分，並在其住處進一步扣押含麝香葡萄在內、共約300串的各式葡萄。嫌犯坦承「偷葡萄是為了轉賣，充當生活費」。警方懷疑他透過網路平台轉售獲利，目前正深入追查銷售管道，並釐清是否與當地自2024年年底開始發生的多起農作物連續竊案有關。

由於麝香葡萄培育過程極為費工且成本高昂，這起偷竊事件引起日本網路社群極大憤怒。許多網友對辛勤耕耘的農家感到不捨，紛紛在網路上怒吼，要求檢警公開資訊：「不管是日本人還是外國人，都要公布姓名和照片！」更有氣憤的網友主張以嚴刑峻法達到嚇阻效果，直言：「看他偷了幾顆葡萄，就應該處以多少下鞭刑！」

據岡山縣警統計，光是今年1月至7月間，當地的農作物竊案報案數就多達12件。面對高價水果頻頻成為竊賊目標，警方呼籲農家應加強防盜監控，提高警覺，才能保護辛苦耕耘的成果。

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