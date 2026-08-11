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歐洲再迎熱浪 乾旱野火肆虐河川水位降至歷史低點

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
歐洲多地準備迎接另一波熱浪，此前創紀錄的乾旱已導致河川水位降至歷史低點。 路透
歐洲多地準備迎接另一波熱浪，此前創紀錄的乾旱已導致河川水位降至歷史低點。 路透

歐洲多地準備迎接另一波熱浪，此前創紀錄的乾旱已導致河川水位降至歷史低點、引發大規模野火，並造成數千人死亡。

法新社報導，英國和法國大片地區今天已發布極端高溫警報，氣象預報顯示氣溫將達攝氏（下同）35度左右；乾旱也導致希臘和西班牙再度發生野火。

包括瑞士、奧地利和匈牙利等平時較不習慣高溫的國家，未來幾天也預測將出現異常高溫。

歐洲哥白尼氣候變化服務（Copernicus ClimateChange Service）今天公布的數據顯示，今年7月，法國本土和瑞士的乾旱範圍創下有紀錄以來最廣。

歐洲氣象預警系統MeteoAlarm今天也表示，義大利大部分地區及克羅埃西亞沿海地區已感受到酷熱高溫。

英國氣象局（Met Office）上週末警告，今夏的第5波熱浪即將席捲英國。英國的基礎設施原是因應較溫和、涼爽的氣候所建造，如今正面臨嚴峻考驗。

英格蘭近3/4地區和整個威爾斯現已正式進入乾旱狀態，超過2700萬人受到限水令影響。英國環境部今天警告，「全國各地的水資源都承受壓力」。

法國國家氣象局（Meteo-France）今天警告，東南部氣溫將高達35度，本週高溫範圍將進一步擴大。

法國環境部則表示，法國近70%國土面臨用水限制。在風險最高的地區，水資源被保留給醫療、衛生及飲用水等優先用途。

希臘今天通報本季第2起靠近首都雅典的野火，當局已派遣數百名消防人員及相關設備前往救災。首都西北方10天前爆發的野火現已燒毀逾1萬公頃松林。

在西班牙西南部，消防員也正努力控制一場迅速擴大的野火。這場火災已迫使約800人撤離，而且撤離人數仍在增加。

法新社分析各國氣象單位及哥白尼氣候數據後發現，歐洲約1億2000萬人居住的地區剛經歷有紀錄以來最炎熱的7月，破紀錄高溫主要集中在英格蘭南部、法國西部，以及西班牙北部和東部地區。

各國官方統計顯示，6月的一波熱浪在歐洲9國至少造成1萬2000人超額死亡；隨著更多數據公布，死亡人數可能進一步攀升。

熱浪 歐洲 氣溫

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