快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

聽新聞
0:00 / 0:00

素食者遊日無餐可吃？義男嘆「選擇不足」 網曝解方：去印度餐廳

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利蔬食遊客訪日，不得不放寬自己的飲食原則。 示意圖／Ingimage
義大利蔬食遊客訪日，不得不放寬自己的飲食原則。 示意圖／Ingimage

據日媒「Hint-Point」報導，來自義大利米蘭的Fulvio，近日二度造訪日本，展開為期三週的旅行。在義大利堅持蔬食主義的他，抵達日本後卻面臨未曾遇過的飲食問題。

他指出，雖然日本料理非常美味，但多數餐點不論高湯或調味料皆含有動物成分，讓素食者寸步難行。Fulvio感嘆日本飲食在「選擇的多樣性上略顯不足」，為了避免陷入沒有食物可吃的窘境，他最後選擇放寬原則、隨機應變，在旅途中暫時調整飲食型態。

這番感想引起廣大日本網友熱烈討論，也讓人清楚看到外國蔬食旅客在日本會面對的真實情況。有網友直言，蔬食純屬個人主義而不是對某種食材過敏，日本無需過度迎合外國旅客；也有過來人提出實用建議，包括日本各地的印度餐廳普遍提供完善的素食菜單，或是選擇附設廚房的住宿自行烹飪，都是蔬食者能在日本安心用餐的變通方式。

此外，還有人從文化觀點切入，分享日本飲食文化的精神。網友指出，日本人在用餐前誠摯地說「感謝賜予食物」（いただきます），正是包含對所有生命的敬意與感謝。在日本飲食精神中，植物與動物同樣都是寶貴的生命。

這個話題呈現出異國文化在飲食觀念上的落差，多數日本網友期許來訪的蔬食旅客，能選擇提供全素飲食的餐廳，或以放寬心態、自炊等彈性方式解決用餐問題，同時在尊重彼此差異的過程中，體會日本的飲食文化精神，享受美好的日本之旅。

素食者 素食 飲食 日本旅遊 日本料理 日本美食 印度

延伸閱讀

職員辦公桌前遭重壓！熊本紙廠巨型煙囪倒塌釀9死 社長率高層鞠躬謝罪

嗑堅果顧健康、啖高級肉犒賞自己？日醫示警：吃錯量傷腦、加速老化

全民集資千萬進口救命新藥！日男童抗癌活過5歲 推動免費制度

路邊產子放包內！大阪女棄屍車站置物櫃 法庭自曝「生產12次」

相關新聞

颱風昌鴻登陸日本茨城南部 氣象廳：史上首見

日本氣象廳宣布，颱風昌鴻已於晚間8時左右登陸茨城縣南部。颱風接下來將持續向西移動，並於12日橫貫本州前往日本海。這是有氣...

祖克柏超級遊艇據報無視求助訊號 對受困小艇袖手旁觀

Meta執行長祖克柏所擁有的超級遊艇最近在阿拉斯加海域航行時，據報未回應一艘受困小艇的求助，最終由距離較遠的一艘小型郵輪...

法國、義大利、比利時監獄超收又逢熱浪 受刑人陳情暴增

歐洲今年夏天接連遭遇熱浪侵襲，法國、義大利、比利時原本就過度擁擠的監獄，因設施老舊、通風不良，更是悶熱難耐，不僅受刑人陳...

清邁學生揚言槍擊同學引恐慌 泰國警方憂模仿效應

泰國清邁蒙福學院（Montfort College）昨晚有學生在通訊軟體群組發文揚言槍擊同學，引發家長恐慌。校方今天在校...

大馬華裔女司機疑踩錯油門 車輛炮彈式猛衝西餅店釀2人受傷

馬來西亞巴生發生1起離奇交通意外。1名50多歲的華裔女司機在西餅店購買完糕點後準備開車離開，豈料女司機疑似打錯檔位兼誤踩油門，整輛私家車如「炮彈」般直接撞入西餅店。

日40歲兒把老母家當免費旅館…吃飯顧孫都靠她 拒絕借兒錢還遭抱怨

日本一名68歲女子和美（化名）每月靠13萬日圓（約新台幣2.7萬元）年金生活，卻長期負擔40歲長子健太（化名）一家返鄉時的吃住、家務與孫子照顧。直到某次兒子一家回家住5天，還開口借20萬日圓（約新台幣4.1萬元），讓她終於忍無可忍，怒斥：「這裡不是你免費住的旅館。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。