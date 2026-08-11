素食者遊日無餐可吃？義男嘆「選擇不足」 網曝解方：去印度餐廳

據日媒「Hint-Point」報導，來自義大利米蘭的Fulvio，近日二度造訪日本，展開為期三週的旅行。在義大利堅持蔬食主義的他，抵達日本後卻面臨未曾遇過的飲食問題。

他指出，雖然日本料理非常美味，但多數餐點不論高湯或調味料皆含有動物成分，讓素食者寸步難行。Fulvio感嘆日本飲食在「選擇的多樣性上略顯不足」，為了避免陷入沒有食物可吃的窘境，他最後選擇放寬原則、隨機應變，在旅途中暫時調整飲食型態。

這番感想引起廣大日本網友熱烈討論，也讓人清楚看到外國蔬食旅客在日本會面對的真實情況。有網友直言，蔬食純屬個人主義而不是對某種食材過敏，日本無需過度迎合外國旅客；也有過來人提出實用建議，包括日本各地的印度餐廳普遍提供完善的素食菜單，或是選擇附設廚房的住宿自行烹飪，都是蔬食者能在日本安心用餐的變通方式。

此外，還有人從文化觀點切入，分享日本飲食文化的精神。網友指出，日本人在用餐前誠摯地說「感謝賜予食物」（いただきます），正是包含對所有生命的敬意與感謝。在日本飲食精神中，植物與動物同樣都是寶貴的生命。

這個話題呈現出異國文化在飲食觀念上的落差，多數日本網友期許來訪的蔬食旅客，能選擇提供全素飲食的餐廳，或以放寬心態、自炊等彈性方式解決用餐問題，同時在尊重彼此差異的過程中，體會日本的飲食文化精神，享受美好的日本之旅。