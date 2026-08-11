醫療事故！小腸末端錯接胃部…術後3周才發現 英國醫生遭永久除名

英國發生一起嚴重醫療疏失！一名已取得多年執業資格的外科醫師，在替一名年輕男性患者進行腸道手術時，竟犯下罕見且嚴重的錯誤，誤將患者的小腸末端接到胃部，導致體內形成一個人為的「封閉迴路」，使小腸內的食物殘渣重新逆流回胃部。

患者術後出現劇烈且難以控制的疼痛，甚至整整3週無法正常排便，但主刀醫師始終忽視護理師及家屬提出的疑慮，還宣稱「手術非常成功」。直到其他醫師發現這項嚴重失誤，緊急進行第二次補救手術、替患者施作人工造口，才成功保住性命。涉事醫師事後遭醫師執業審裁機構裁定除名，永久失去執業資格。

英國外科醫師動手術竟接錯器官

據《ITV News》報導，畢業於埃及開羅艾因夏姆斯大學（Ain Shams University）的英國醫師拉赫曼（Yasser Adly Abdel Rahman），2020年8月25日在皇家奧爾德姆醫院（Royal Oldham Hospital）擔任代班醫師期間，接手一名年輕男性患者的腸道緊急手術。

然而手術過程中，拉赫曼卻犯下極為罕見且嚴重的錯誤，誤將患者的小腸接到胃部，導致體內形成一個人為的「封閉迴路」，使小腸內的食物殘渣重新逆流回胃部。

患者術後3週無法正常排便

患者術後出現劇烈且難以控制的疼痛，還頻繁嘔吐，整整3週完全無法正常排便。儘管患者父母及現場護理師多次表達強烈疑慮，拉赫曼卻始終沒有懷疑手術過程可能出錯，甚至向患者家屬宣稱手術「非常成功」。

直到其他醫師發現這項嚴重失誤後，才緊急進行第二次補救手術，替患者施作人工造口，最終保住他的性命。

醫師審裁庭批手術錯誤「嚴重至極」

英國醫師執業審裁機構（MPTS）在曼徹斯特舉行聽證時，由英國醫務委員會（GMC）聘請的專家證人指出，拉赫曼犯下的手術錯誤可說是「嚴重至極」，造成的生理狀況甚至「無法維持生命」。

面對嚴厲指控，拉赫曼沒有親自出席聽證，也未委任法律代表，僅透過書面回覆聲稱自己是「替罪羊」。他從頭到尾沒有表達歉意，並始終認為自己遭到醫院針對。

涉事醫師最終遭永久除名

後續調查還發現，早在2021年7月，MPTS就曾對拉赫曼的執業資格祭出限制，要求他只能在特定監督條件下工作。然而拉赫曼卻在2022年2月隱瞞這項限制，私下向愛爾蘭一家診所提出申請，並成功取得代班醫師職位。

醫師審裁庭最終認定，拉赫曼的行為構成嚴重專業失當，已與醫師應具備的註冊資格「根本不相容」，因此決定將他從醫師註冊名冊中除名，永久取消其執業資格。

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文章授權轉載自《香港01》