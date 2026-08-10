琵琶湖3市煙火大會突喊卡 市府澄清未參與、主辦方疑點重重

日本一場名為「琵琶湖3市同時煙火大會」的活動，原訂於8月22日在滋賀縣長濱市、彥根市及高島市施放煙火，門票先前已開放購買，9日卻突然宣布取消，隨之引發重重疑雲。

綜合日本放送協會（NHK）、TBS電視台及讀賣電視台（ytv）報導，這場煙火大會原先在官方網站上以「僅此一夜，琵琶湖將展現立體面貌」作為宣傳標語，聲稱將於22日在滋賀縣琵琶湖發射共計1萬發以上的煙火。

該主辦單位還規定，這場煙火大會「不提供免費觀賞」、「完全預約制」、「全座位售票」為前提，陸續開始販售「全景席」、「情侶席」等門票，票價介於7000日圓（約新台幣1421元）至19000日圓（約新台幣3856元）之間，每張票還需另付1000日圓（約新台幣203元）的系統手續費。

在活動資料中，主辦方也展現出十足的企劃野心，強調要打造一場「日本最安全」、「日本最有計畫」、「日本最令人意猶未盡」的「日本第一」煙火大會。

然而，被列為預定舉辦地的高島市、長濱市、彥根市等3個城市，在本月6日發出聲明提醒民眾注意，澄清市府「並未參與該活動」，並呼籲大眾提高警覺。

在此聲明後，該煙火大會主辦單位於9日在官方網站宣布因「難以完善必要的準備與營運體制」而決定取消。

在大會取消後，更多可疑的問題點漸漸浮出水面。首先，主辦方的社群媒體文章早已露出種種破綻。

像是宣傳圖片中的「關於諮詢方式」文字出現錯字，其中「諮詢」的日文漢字寫法有誤；「方式」的「方」字不僅重複多寫了一字，漢字也是錯的。

此外，社群媒體上發布的「琵琶湖」形狀地圖與實際形狀相比也大相逕庭。不少日本網友也批評，「這很明顯是人工智慧（AI）生成的」。

而滋賀縣政府表示，主辦方曾於今年4月左右拜訪縣廳。當時縣府曾告知：「若要在琵琶湖舉辦，須依據『河川法』向縣府提出許可申請。」

滋賀縣負責人員指出：「主辦方來訪時距離活動時間已經相當緊迫，我們提醒如果不抓緊時間辦理會來不及。之後5月左右我們曾試圖打電話聯繫，但對方未接聽也沒有回電，此後便再無聯繫。」

滋賀縣表示，主辦方後續完全沒有提出任何申請。而被列為預定舉辦地的高島市、長濱市、彥根市等三個城市，也在本月6日發出聲明提醒民眾注意，澄清「並未參與該活動」。

此外，在此次活動中，此外，主辦方也公開招募攤商進駐，攤位費為5萬日圓（約新台幣1萬143元）。

「大分炸雞Wan」店主藤岡伸也表示，今年1月他在Instagram平台上看到煙火大會執行委員會招募攤商的訊息，便透過私訊報名，立刻匯款支付了5萬日圓的攤位費。

他表示，依照一般做法，執行委員會後續應會聯繫通知攤位配置等細節，但報名完成後約半年間，卻完全沒有收到任何聯絡。

藤岡伸也指出，通常這類大型活動，最慢也會在舉辦前1個月召開攤商說明會，但這次的線上攤商說明會，竟然是在距離舉辦日不到20天的8月4日至6日期間才舉行。

一般參加煙火大會等活動擺攤時，主辦單位事前都會詳細通知進貨路線、販售品項及數量等資訊，但這次卻幾乎沒有收到這類聯絡。藤岡伸也回顧一連串過程時坦言：「從一開始就覺得很可疑。」

此外，當藤岡伸也著手向保健所辦理出攤所需的相關手續時，保健所竟表示「不知道有這個煙火大會」，讓他對活動是否真的會舉辦感到越來越不安。

直到9日，執行委員會正式宣布大會取消。不過，主辦單位並未直接聯繫藤岡伸也，他也是透過Instagram平台貼文才得知消息。

藤岡伸也表示：「我們原本打算賣乾拌擔擔麵，除了麵條之外備料全都準備好了，連醬汁都調製完成了。因為是大型煙火大會，原本還很期待，真的覺得非常可惜。」

而最重要的煙火籌備狀況，也出現種種端倪。

滋賀縣長濱市煙火業者「柿木煙火工業」社長柿木博幸表示，主辦單位曾在5月前來拜訪。

他回憶，主辦單位當時表示：「希望你們能參與，想把大約2000萬到3000萬日幣（約新台幣405萬至608萬元）的預算委託給你們。」並提出了製作煙火彈等需求。

然而，當時距離舉辦只剩大約3個月，要重新製作非常困難，柿木博幸便告知對方「只能把現有的煙火彈湊合著用」，主辦單位則回應「那樣也沒問題」。

由於金額龐大，柿木博幸感到相當不安，於是詢問對方的資金來源。主辦單位對此說明：「資金方面不用擔心，因為我們事業成功，所以有的是錢。」

當時主辦單位還表示，這不會是一次性的活動，並提出了長期舉辦的構想，說明「希望能持續舉辦並定型，目標是在3年左右回收成本」。

另一方面，柿木博幸從當時起就對時程規劃抱持疑問。他提出，特別是彥根市與長濱市，要舉辦大型煙火大會，會場周邊的交通管制會需要大量的協調，但主辦單位僅解釋「高島市會全面協助，滋賀縣也會提供協助」。

此外，大會官網上寫著「煙火1萬發以上」，但柿木博幸在與主辦單位面談時，連具體的節目流程都還沒定案。

對此，柿木博幸表示：「站在滋賀縣內從事煙火相關工作者的立場來看，這除了給人添麻煩之外，什麼都不是。我最擔心的就是滋賀縣的形象會因此變差。」

現在，針對已購票的民眾，主辦方在官網上表示：「目前正諮詢法律專家，正持續整理後續應對方案。」

此外，主辦單位在接受讀賣電視台採訪時表示：「本次大會發生的一連串狀況，導致我們原本以活化地方為目的的初衷，以及為舉辦活動所進行的準備與協調過程，遭到與事實不符的解讀。」

主辦單位補充：「目前關於下一年度之後的規劃，本執行委員會並無繼續舉辦該大會的預定。我們本是出於帶動地方發展的初衷而希望能持續舉辦，對於最終以這種形式收場感到非常遺憾。」