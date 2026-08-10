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沙烏地阿拉伯首都工廠大火 16名孟加拉移工魂斷異鄉

中央社／ 達卡10日綜合外電報導

孟加拉外交部今天表示，沙烏地阿拉伯一家沙發工廠昨天發生火災，造成16名孟加拉公民罹難，外交部對此感到「極度震驚」。

法新社報導，全球約有700萬孟加拉人在海外工作，且絕大部分集中在中東地區。而和許多波斯灣國家一樣，沙烏地仰賴大量南亞移工支撐其勞動力，尤其是各類勞力密集工作。

根據沙國媒體估計，目前有超過300萬孟加拉國民住在沙國。

沙國首都利雅德的民防機構在社群平台X發文表示：「利雅德民防部門撲滅一處無照經營家具裝飾作業場的火災。」但該機構未提供任何傷亡資訊。

孟加拉外交部則在今天發布的聲明中指出：「16名孟加拉國民在利雅德一家沙發製造工廠的火災中不幸喪生。」

孟加拉僑民福利部長周德里（Ariful Haque Chowdhury）表示，正持續透過孟加拉駐沙烏地大使館，與當地相關部門溝通。

他補充道：「已指示官員應確保罹難僑民遺體盡速運回國內，並為家屬爭取一切必要的政府援助和賠償。」

孟加拉 沙烏地阿拉伯 移工 中東

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