印尼國慶將屆 伊斯蘭教士警告慶祝活動男性勿穿女裝

儘管男性穿著女裝踢足球長期以來是印尼一年一度國慶慶祝活動的一環，但印尼最高伊斯蘭教士機構已警告，男性不得在國慶慶祝活動中穿著「女裝」。

法新社報導，在這個以穆斯林為主、反LGBTQ情緒日益升高的東南亞國家，具影響力的印尼伊斯蘭學者理事會（Indonesian Ulema Council，MUI）在聲明中表示，此類行為屬於「哈拉姆」（haram），也就是伊斯蘭教中的「禁忌」。

印尼人每年都會在國慶日當天透過各式娛樂活動和遊行，慶祝國家於1945年8月17日宣布獨立，擺脫數百年的殖民統治。

在這個幅員遼闊的群島國家，民眾會參加拔河、套布袋跳、吃蝦餅比賽，攀爬塗滿油脂的竹竿，並參加色彩繽紛的花車遊行。

在部分社區，男性會穿上洋裝和戴上伊斯蘭頭巾踢足球，這項傳統普遍被視為一種反串娛樂，而非性別認同的表態。男性有時也會變裝參加國慶遊行。

但MUI在上週的聲明中指出，「男性參加者穿著女裝等偏離正軌行為的增加，被認為已導致違反伊斯蘭教法及社會規範」。

這項警告同樣適用於女性穿著男裝。

印尼同志人權組織GAYa NUSANTARA創辦人溫忠孝（Dede Oetomo）告訴法新社，男性穿著傳統女裝踢足球或參加遊行，「是長期以來的習俗，也是許多社區國慶慶典的一部分」。

他表示，MUI的警告是將日常生活許多層面「伊斯蘭化」行動的一環，進一步邊緣化「數個世紀以來在印尼不同地區受到包容」的跨性別女性。