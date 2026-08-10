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歐盟氣候監測機構：聖嬰現象影響 極圈以外全球平均海溫破紀錄
英國BBC報導，歐洲氣候監測服務機構表示，除了極圈以外的全球海面平均溫度7月創下最高紀錄，部分原因是受到太平洋正在發展的聖嬰現象影響。
歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）旗下哥白尼氣候變化服務指出，全球極圈以外地區的平均海面溫度（SST）今年7月達到攝氏20.96度，打破2023年7月創下的攝氏20.89度紀錄。
聖嬰現象是太平洋一種自然天氣模式，與人類活動引發的全球暖化結合時，就會導致氣溫飆升及天氣更極端。
哥白尼氣候變化服務數據指出，今年7月是全球有紀錄以來第二熱的7月，與2024年7月並列，氣溫比工業化前基準高攝氏1.47度。
熱帶太平洋大部分地區海溫依然異常高，聖嬰現象正在該地區發展，預計未來幾個月會進一步增強。
在歐洲周圍海域，大西洋沿岸和西地中海海面溫度創歷史新高，導致強大且範圍廣泛的海洋熱浪。同時，西歐經歷有紀錄以來最熱的6、7月，持續乾旱和高溫天氣助長該地區的極端野火。
英國本周將迎來今年第五波熱浪，乾旱天氣持續對水資源供應造成更大壓力，可能導致更多地區宣布進入乾旱狀態。
海洋是氣候的重要調節器，它吸收溫室氣體產生的大部分多餘熱量，並產生地球一半的氧氣。溫度較高的海水吸收的二氧化碳較少，從而將更多溫室氣體留在大氣中。海洋溫度較高也會對海洋生態系統造成不利影響，物種會為了尋找更涼爽的海域遷徙，進而破壞食物鏈。
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