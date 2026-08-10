芬蘭瑞典跨境鐵路恢復通車 接軌歐陸新通道

連接芬蘭與瑞典的跨境鐵路列車中斷近40年後，今天重新開通。芬蘭交通通訊部長雷納指出，新路線讓芬蘭不再是鐵路邊陲孤島，是與歐洲接軌的重要通道。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，首班列車今天清晨從芬蘭奧盧（Oulu）出發，在瑞典時間清晨約6時抵達瑞典哈帕蘭達（Haparanda）；車站月台聚集大批民眾迎接，芬蘭交通部長雷納（Lulu Ranne）也隨首班車出席見證。

新路線行經凱米（Kemi）、托爾尼奧（Tornio），全程約1小時40分鐘，每日早晚各1班來回，傍晚班次從奧盧19時50分出發。旅客在哈帕蘭達轉乘瑞典列車後，可銜接前往呂勒奧（Luleå）、博登（Boden），乃至轉乘至斯德哥爾摩（Stockholm），這讓從赫爾辛基出發的旅客，只需換一次車，就能一路搭火車抵達葡萄牙等歐洲目的地。

芬蘭托爾尼奧市長庫亞拉（Jukka Kujala）接受媒體訪問時說，當地居民期盼鐵路重通已久。觀光業者早在通車前便積極向旅遊業者詢問路線詳情與開通時間，旅遊市場對這條路線的興趣已相當顯著。

庫亞拉表示，托爾尼奧與哈帕蘭達雖分屬兩國、隔托爾尼奧河相望，但長期共享博物館與消防服務。鐵路通車後，托爾尼奧從芬蘭路網的終點站，正式轉型為通往瑞典與歐洲的轉運站。他說：「不再只是鐵路線的終點，托爾尼奧憑藉全新鐵路網重獲新生，回歸歐陸視野。」

芬瑞跨境鐵路客運於1988年停駛，芬蘭沿用帝俄時代的1524毫米寬軌，瑞典則採歐洲標準的1435毫米，兩國軌距相差近9公分，旅客須在哈帕蘭達換乘才能繼續旅程。據鐵路業媒體Railway Pro報導，芬蘭2022年因俄羅斯入侵烏克蘭中斷對俄客運，今天也是多年來首度恢復跨境鐵路。

芬蘭國鐵（VR）坦言，因為營運資金去年底才確定，加上瑞典班次時刻早已排妥，今秋接駁安排尚不理想，有待調整。

據北方觀察報（The Barents Observer）報導，雷納去年曾說，歐盟委員會、北約及芬蘭國防軍均將托爾尼奧至凱米段的軌距標準化，列為歐洲眼下最迫切的軍事後勤基礎工程；一旦完成改建，芬瑞列車可望直通，毋須旅客在邊境換車。