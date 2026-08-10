曼谷啤酒餐廳奪命大火 警方擬以6罪名起訴老闆

泰國首都曼谷1家熱門啤酒餐廳Rong Beer Na Lad Phrao於7月12日晚間發生大火，造成37人喪生。帶領調查這起事件的人員今天表示，警方打算以過失罪等6項罪名起訴老闆蘇威查。

蘇威查（Suvicha Salaibatr）在事發當天與其他數10人送醫治療。根據警方說法，這起火災是因天花板電線短路引起，罹難者大多死於吸入濃煙。

泰國警方首席調查員伊薩拉（Isara Na Phatthalung）告訴法新社：「我們上週已依6項罪名對他（蘇威查）發布逮捕令，分別是過失致死、過失重傷、過失傷害、失火、毀損及未經許可經營娛樂場所。」

伊薩拉指出，蘇威查已經離開加護病房，但警方尚未獲醫師許可對他宣讀罪名；不過警方希望在幾天後能以唯一嫌犯身分對他起訴。

蘇威查若被判有罪，光是過失罪名部分，就可能面臨最多10年徒刑。

泰國對公共衛生和安全的規範管理長期以來引發疑慮，特別是酒吧和夜店的部分。

2008年跨年夜，曼谷夜店珊迪卡（Santika）便發生過大火，造成67人死亡、200多人受傷。