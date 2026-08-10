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印度再爆考試弊端疑雲 數千青年示威遊行

中央社／ 布班尼斯瓦10日綜合外電報導

印度再度因考試爭議爆發青年抗議運動。今天在印度東部加爾克漢德邦，數以千計青年遊行至邦議會，抗議當地公職考試疑似出現違規情事，警方則動用水砲驅離示威者。

路透社報導，加爾克漢德邦（Jharkhand）是印度較貧困的邦之一，學生與失業青年自上月底發起抗議，指控該邦公職招考出現試題外洩等違規情事。

他們的訴求包括徹底改革該邦考試體系、取消部分測驗，以及要求聯邦警察介入調查。

這波抗議自上月25日開始，並在數以千計人齊聚邦首府蘭齊（Ranchi）一座體育場後進一步升溫。

示威群眾今天朝邦議會遊行，他們翻越警方設置的路障，高舉標語、揮舞國旗並高喊口號，現場維安戒備森嚴。

法新社報導，目前至少有6人絕食抗議，其中33歲學生領袖馬哈托（Devendra Nath Mahto）已絕食逾1週。

馬哈托接受印度媒體採訪時說，「我們希望整個體制改變」，並要求停止委託民營公司辦理該邦公職考試。

加爾克漢德邦當局已與抗議者會談，並稱示威者大部分訴求已獲接受，且政府願意進一步協商。該邦目前由反對印度總理莫迪（Narendra Modi）的地方政黨執政。

加爾克漢德邦這波抗議發生前不久，由於全國醫學院入學考試試題外洩爭議，印度首都新德里爆發持續數週的青年示威，最終促使教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）於上月辭職。

這些青年抗議被視為反映印度年輕人對教育腐敗、機會匱乏及失業問題的憤怒。

印度 青年

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