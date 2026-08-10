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幼童不願就坐、繫安全帶 加拿大波特航空班機取消

中央社／ 多倫多9日綜合外電報導
波特航空的旅客在渥太華國際機場出發航廈辦理登機手續。資料照，非新聞當事人。美聯社
波特航空的旅客在渥太華國際機場出發航廈辦理登機手續。資料照，非新聞當事人。美聯社

加拿大波特航空（Porter Airlines）1架班機6日因1名幼童拒絕就坐並繫妥安全帶，機組人員被迫讓飛機折返航廈，結果班機延誤至機場跑道關閉時間，最終只能取消航班。

美聯社報導，總部位於多倫多（Toronto）的波特航空今天表示，這名幼童的家長與機組人員多次嘗試讓孩子坐下並繫好安全帶，但均未成功，最後飛機返回卑詩省（British Columbia）維多利亞國際機場（Victoria International Airport）航廈，讓家長與孩子下機。

波特航空表示，家長與幼童下機後，還要將他們的行李卸下。這架原定飛往多倫多的班機延誤至超過凌晨12時30分的機場跑道關閉時間，導致其餘乘客最終全數下機。

為此，波特航空已向其他乘客致歉，並協助他們改訂隔日的航班。

波特 加拿大 安全帶

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