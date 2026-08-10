南韓宅配工會郵局前示威 控職災事故、酷暑工作環境

韓國連日酷暑，民主勞總全國宅配工會今天在東首爾郵件集中局前示威，指控有勞工因危險設備導致骨折，並讓勞工在酷暑中進行裝貨作業，要求改善危險作業方式及高溫工作環境。

民主勞總服務聯盟全國宅配工會首爾支部今天舉辦「東首爾郵件集中局宅配勞工發生職災暨敦促改善酷暑工作環境緊急記者會」，主因是工會會員朴泰佑在7月28日進行宅配貨物分類作業、操作手動液壓拖板車時，腳背骨折受傷。

全國宅配工會表示，根據團體協約內容，發生職災時應由支援團與委託配送員以50：50比例處理配送量，不過總包單位將配送量缺口以「兼送」名義，轉嫁給其他宅配司機，使勞工在致命酷暑下，勞動強度進一步增高。

工會同時指控，集中局在宅配員作業時段、早上6時30分至9時，疑未開啟室內冷氣，連員工自備的移動式電風扇，也以「超出管理權限」為由撤除。在體感溫度超過攝氏37度的高溫下，勞工在幾乎沒有任何降溫設備的環境中工作。

郵局工會本部長李承元（音譯）表示，「我們無數次提醒，勞工親自以手動液壓拖板車搬運沉重平棧板的過程中，可能發生夾傷、碰撞、翻倒等事故，因此我們要求將平棧板更換成物流籠車。」不過他指出，郵政事業本部沒有採取行動，「這次並不是無法避免的事故，而是明知有危險卻放任不管的結果。」

李承元直言：「為什麼非得等到勞工受傷之後，才開始談安全對策？」他要求郵政事業本部全面調查各郵件集中局使用平棧板的實際情況，立即改善危險的平棧板作業，轉換為安全的搬運設備。

進步黨廣津區委員長朴大熙今天也來到記者會現場，他表示，「我同時也是東首爾郵件集中局從事宅配工作的司機，也是與朴泰佑一起工作的同事。」朴大熙指出，朴泰佑因骨折至少需要4週治療，「他自己受傷、無法工作，反而還得對其他宅配司機同事感到抱歉。」

朴大熙表示，政府雖陸續公布高溫因應對策，但勞工感受不到實質效果，呼籲當局保障勞工的停工權，在極端高溫下為勞工提供氣候災難補貼。