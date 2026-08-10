泰國校園嚴重槍擊案 遇害學生家長選擇原諒、盼防悲劇重演

泰國曼谷近郊7日發生校園槍擊案，釀9人死亡，遭槍擊身亡的女學生納帕（Naphat Chaima）的父親表示，他已原諒涉嫌犯案的14歲少年，不責怪任何人，只希望女兒安息。

泰國暖武里府（Nonthaburi）帖詩琳學校暖武里分校（Debsirin Nonthaburi School）7日的槍擊案造成9人喪生、23人受傷，涉嫌犯案的另1名14歲學生也自戕，是泰國自2022年以來最嚴重的大規模槍擊案。

泰國公共電視台（Thai PBS World）今天指出，納帕的父親受訪時說：「我現在什麼都不想了，事情已經發生了，我只希望女兒安息。」

他補充說，犯案少年可能經歷過一些事情，但外界並不知道他曾遭遇什麼。

這名父親表示，他相信學校一直盡力照顧學生，「這起槍擊事件不應該發生，也是任何人都無法預料的。」

該校女學生納帕不幸在這場槍擊案中遭槍殺。泰國Amarin TV報導，納帕的靈堂設於暖武里府，遺體運抵靈堂時，母親仍無法接受女兒離世，不斷擁抱親屬痛哭。

家屬、教師、同學及政府部門代表陸續前往弔唁，並舉行相關儀式。

當被問及如何防止未來發生類似事件時，納帕的父親希望各方機構能採取行動，制定預防措施，防止悲劇重演。

他說：「我不想責怪任何人，我們一起努力，找到防止這種事情未來再次發生的方法，會更好。」

另外，暖武里府一間寺廟為4名不幸身亡的教師之一帕拉蓬（Prapaporn Konsila）舉行喪禮。帕拉蓬的丈夫塔納帕（Thanapat Somsri）哽咽表示，兩人自2009年起相伴至今，育有一名12歲兒子，目前就讀六年級。塔納帕說，妻子每天早上都會為兒子準備早餐、協助整理上學用品，並親自送他到學校後才去工作。

他說：「當我接到消息時，我整個人震驚不已，從沒想過這種事會發生在我們家。」

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