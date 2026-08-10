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「災後重建象徵」熊本城震後將重開 13日起恢復開放

中央社／ 東京10日專電
在日本南部熊本縣，可以看到熊本城石牆的部分受損情況；石牆旁設有一處圍擋，上面繪有該處一座建築的圖像。資料照。美聯社
在日本南部熊本縣，可以看到熊本城石牆的部分受損情況；石牆旁設有一處圍擋，上面繪有該處一座建築的圖像。資料照。美聯社

熊本地震災後復原工作持續進行。熊本市今天宣布，地震後關閉至今的熊本城，若順利完成安全檢查，預計13日重新開放。不過，日本氣象廳警告，熊本地區地震活動仍處於「活躍狀態」，未來約1個月內再次發生強烈地震的可能性仍高，呼籲民眾持續提高警覺。

日本富士新聞網（FNN）、朝日電視台報導，熊本城曾在10年前的熊本地震中遭到嚴重破壞，至今仍持續進行修復工程，7月28日又受到地震侵襲，目前確認新增約40處受損。

熊本市長大西一史表示，熊本城是當地「災後重建的象徵」，能夠儘早恢復開放，也有助於加快整體復興腳步。

大西指出，目前熊本城園區內的參觀路線幾乎沒有問題，「如果能在本月12日前完成最終安全確認，將自13日起重新開放。」

此外，為了讓受到地震影響的居民轉換心情，並提供孩子們活動場所，熊本市決定，熊本市立動植物園將於12日至14日連續3天免費入園。

熊本逐步恢復日常生活之際，後續地震風險仍不能掉以輕心。

日本氣象廳表示，上月熊本地震發生後，當地已累計發生590次震度1以上的地震。雖然地震頻率時多時少，但「整體而言正緩慢減少」，不過地震活動本身仍被評估為「持續處於活躍狀態」。

至於未來地震活動的發展，氣象廳表示，先前搖晃較為強烈的地區，在大約1個月內發生最大震度5弱左右或以上地震的可能性仍然偏高，機率約為平常時期的30倍。

此外，最大震度5強以上地震的發生機率，雖然低於震度5弱地震，但發生的可能性仍約為平常時期的50倍。

氣象廳特別提醒，曾經遭遇強烈搖晃的地區，房屋倒塌及土石災害等風險升高，因此除非有不得已的必要原因，否則應避免進入具有危險性的場所。

目前熊本各地持續進行災後復原作業，氣象廳也呼籲相關工作人員，除了注意後續地震活動外，也應密切掌握天氣變化，在確保安全的情況下工作。

熊本地震 富士 日本

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