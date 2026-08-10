泰國校園血案後再傳槍響 前國會議員對高階官員開槍…遭警方逮捕

泰國官員表示，首都曼谷郊區一處地方政府辦公室今天傳出槍響，警方已逮捕一名槍手。數天前，曼谷近郊暖武里府才發生校園槍擊案，再度引發泰國社會對槍枝管制的討論。

路透社報導，暖武里府（Nonthaburi Province）警方表示，涉嫌犯案的前國會議員朝一名府級高階官員和其司機開槍後，已遭警方逮捕。

警方還說：「有2人受傷，皆已送醫治療。」

泰國一名14歲男孩上週開槍殺害祖父母，接著前往帖詩琳學校暖武里分校（Debsirin Nonthaburi School）槍殺多人，最後飲彈自盡。

此案造成9人身亡、20多人受傷，是泰國近4年來最嚴重的致命大規模槍擊事件。

泰國學生今天返回校園上課，部分學校啟用金屬探測器並加強安全檢查。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）重申，鑑於本月7日發生的校園槍擊案，當局有意收緊槍枝管制措施。

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