長野安曇野土石流沖毀橋梁 燕岳受困390人今撤離

長野縣安曇野市穗高有明地區的縣道槍岳矢村線在8日晚間發生土石流，橋梁被沖毀，造成約390人一度受困。當地已架設臨時便橋，縣府呼籲受困民眾務必在今天內撤離。

日本放送協會（NHK）報導，安曇野市8日受大雨影響引發土石流，通往北阿爾卑斯燕岳的縣道橋梁遭沖毀，導致包括燕岳山頂附近山屋在內的3處住宿設施，總計約390人一度受困。

9日下午，工作人員已於橋梁斷裂現場架設好可供徒步通行的臨時便橋，市政府今天早晨也持續採取應變措施，安排車輛接送過橋的民眾前往附近車站。

長野縣政府透露，截至目前已有至少78人透過臨時便橋順利撤離，另有部分登山客選擇縱走北阿爾卑斯山離開。截至今天上午8時半，滯留在3處住宿設施與停車場的人數為86人，其中包含76名員工。

由於氣象廳預測颱風白海豚將於11日之後逼近，縣府決定於今天下午5時起封閉行人用的臨時便橋，以利展開通行車輛用的緊急搶修工程。

因此，縣府強烈呼籲仍留在住宿設施內的登山客，今天務必利用臨時便橋撤離。

安曇野市自今天上午7時多起，便開始安排公務車與公車，將徒步通過臨時便橋的民眾接送至JR穗高站。

在安曇野市穗高有明停車場由公務車換乘公車時，一名來自滋賀縣的60多歲男性接受採訪表示，自己8日晚上住在燕岳登山口附近的住宿設施，9日按計畫攀登燕岳，但在得知橋梁因土石流斷裂後，便變更了9日晚上的住宿地點，選擇續住在8日晚上的設施。

該男性表示：「前天晚上的雨下得非常大，真的很嚇人。但昨晚入住的設施員工隨時都在向我們更新最新狀況，所以並沒有感到很不安。」

另一名來自神奈川縣的60多歲女性則分享：「原本不知道下山要花上幾天，但因為現場隨時都有更新關於臨時便橋架設成功、以及後續車輛接駁等資訊，讓大家能保持冷靜。能按預定計畫回到山腳下，真的鬆了一次口氣。」

由於將溫泉輸送至山腳下的溫泉配管遭土石流沖斷，導致山腳下部分溫泉設施不得不暫停營業。

由安曇野市營運的溫泉設施「安曇野石楠花之湯」，因無法再取得來自中房溪谷源泉的溫泉水，已自10日起暫停營業。

據設施營運方透露，9日當天雖然仍可利用儲水槽積存的溫泉水維持營運，但因剩餘水量不足，決定自10日起暫時停業。

此外，市內可付費購買溫泉水的「溫泉取水站」，也已自9日起停止運作。

負責提供溫泉水的第三部門企業表示，目前輸送管線的修復工作尚無明確的時間表，該公司預計於今天下午前往現場勘查，並評估後續的修復工程方案。