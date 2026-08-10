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墨西哥小鎮一日驚見10具遺體 毒品暴力死灰復燃

中央社／ 墨西哥波索斯德甘博亞9日綜合外電報導

墨西哥薩卡特卡斯州小鎮波索斯德甘博亞居民上月驚見橋上懸掛5具屍體，同日鎮內其他地點也發現另外5具遺體，這起慘案讓一度沉寂的毒品暴力問題再度浮現。

法新社報導，如今在以種植豆類聞名、約有5000人口的波索斯德甘博亞（Pozos de Gamboa），居民人人自危，天黑後沒人敢外出，也沒有人願意談論那天早晨發現屍體的情景。

薩卡特卡斯州（Zacatecas）位處墨西哥中部通往北部及西部的交通要衝，也是毒品走私的重要樞紐。毒販利用當地路線將古柯鹼及其他毒品走私至龐大的美國市場。

擁有約160萬人口的薩卡特卡斯州過去長期飽受毒品暴力之苦。由於墨國兩大販毒集團「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）和「西納羅亞」（Sinaloa）為爭奪控制權而互相廝殺，幾乎每天都有遺體被發現，失蹤人口也層出不窮。

之後當地治安大幅改善。根據政府數據，薩卡特卡斯州的命案數量從2022年的約1300起，降至2025年的144起。政府將命案減少歸功於州政府與聯邦執法單位的協調合作。

不過，這段相對平靜的時期在7月18日告終，當天清晨居民發現橋上吊掛5具屍體，死者包括前市長、公務員，以及來自該州其他地區的商界人士。同一天，小鎮其他地點也發現另外5具遺體。

在街頭經營小吃攤的1名女子表示，她凌晨4時左右就看到吊掛在橋上的屍體。

檢察官已針對命案展開調查，州政府承諾「立即採取強力行動」，同時指出類似暴力事件過去已有減少趨勢。州政府也要求軍方及國民兵協助強化薩卡特卡斯州的治安。

上月發現遺體的那座橋，過去也曾被販毒集團用來傳達這類駭人訊息。

這幕景象令人想起墨西哥毒品戰爭最黑暗的年代。2006年，墨國政府派遣聯邦部隊打擊販毒集團，販毒集團則以公開吊掛或棄置屍體的方式反擊，藉此恐嚇敵對勢力及安全部隊。

目前墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）已在西納羅亞州（Sinaloa）、米卻肯州（Michoacan）等暴力猖獗的地區部署軍隊。與此同時，美國總統川普持續施壓，要求墨國當局直接打擊販毒集團，阻止毒品跨越邊境流入美國。

墨西哥 毒品 遺體

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