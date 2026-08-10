聽新聞
0:00 / 0:00
研究：辛奇風靡全球 韓國人食用量卻大減
研究顯示，儘管韓國泡菜（kimchi，韓國的中文譯法為辛奇）在全球人氣大增，韓國民眾的食用量卻明顯減少，反映韓國整體飲食結構與習慣正在改變。
「韓國時報」（Korea Times）報導，中央大學、濟州大學及世界辛奇研究所（World Institute of Kimchi）研究人員共同進行的研究指出，過去24小時未食用辛奇的韓國人比例，從2010年的11.7%升至2024年的22.7%。
這項研究分析2010年至2024年的韓國國民健康營養調查（Korea National Health and Nutrition ExaminationSurvey）資料。
按性別而言，韓國男性24小時未食用辛奇的比例由10.2%升至20.6%，女性則由13.1%升至24.8%。
除了10歲以下兒童，各年齡層以辛奇作為配菜的比例都下降，其中20至39歲族群最為明顯，從2010年的82%降至2024年的66%。
不過，有愈來愈多人將辛奇作為熟食食材，例如鍋物，而非直接當作小菜食用。
此外，研究顯示，社經因素也會影響辛奇攝取量，收入最低族群食用辛奇的比例高於收入最高族群。
研究團隊指出，辛奇攝取量的變化反映韓國整體飲食結構與飲食習慣正在改變，未來公衛策略不應只是推廣食用辛奇，而是轉向鼓勵民眾飲食更加均衡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。