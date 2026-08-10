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研究：辛奇風靡全球 韓國人食用量卻大減

中央社／ 首爾10日綜合外電報導

研究顯示，儘管韓國泡菜（kimchi，韓國的中文譯法為辛奇）在全球人氣大增，韓國民眾的食用量卻明顯減少，反映韓國整體飲食結構與習慣正在改變。

「韓國時報」（Korea Times）報導，中央大學、濟州大學及世界辛奇研究所（World Institute of Kimchi）研究人員共同進行的研究指出，過去24小時未食用辛奇的韓國人比例，從2010年的11.7%升至2024年的22.7%。

這項研究分析2010年至2024年的韓國國民健康營養調查（Korea National Health and Nutrition ExaminationSurvey）資料。

按性別而言，韓國男性24小時未食用辛奇的比例由10.2%升至20.6%，女性則由13.1%升至24.8%。

除了10歲以下兒童，各年齡層以辛奇作為配菜的比例都下降，其中20至39歲族群最為明顯，從2010年的82%降至2024年的66%。

不過，有愈來愈多人將辛奇作為熟食食材，例如鍋物，而非直接當作小菜食用。

此外，研究顯示，社經因素也會影響辛奇攝取量，收入最低族群食用辛奇的比例高於收入最高族群。

研究團隊指出，辛奇攝取量的變化反映韓國整體飲食結構與飲食習慣正在改變，未來公衛策略不應只是推廣食用辛奇，而是轉向鼓勵民眾飲食更加均衡。

韓國 泡菜 濟州

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