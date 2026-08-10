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現代汽車集團試辦機器人停車 車位數最多增50%

中央社／ 首爾10日綜合外電報導

韓國現代汽車集團今天宣布，將展開停車機器人試辦計畫，不僅能節省時間、降低停車場事故、兼顧環保，車位數最多還能增加50%，以解決停車場空間不足造成的壅塞問題。

「亞洲商業日報」（Asia Business Daily）報導，近年來，由於車輛變多，特定時段停車需求增加，韓國普遍面臨地下停車場車位不足和壅塞問題，而找車位不僅浪費時間，也會造成不必要的怠速，車輛與行人混合通行也成安全隱憂。

現代威亞（HYUNDAI WIA）開發的停車機器人，由一對僅11公分厚的薄型寬幅機器人組成，可移動至車底將車輪抬高，並運至指定停車位。

這款停車機器人配備光達（LiDAR）感測器，可精確辨識車輪大小與位置，還能以水平方式自由移動，即使在狹窄、難以停車的空間也能運送車輛，提升空間使用率，同一個區域能停放更多車輛。

現代汽車集團預期，這種方法將大幅縮短找車位的時間，相同區域內的車位數將提升20%至50%。

此外，將車輛與行人動線分流，能降低停車場事故風險，同時減少不必要的車輛移動，有助降低碳排放和細懸浮微粒，達到環保效益。

現代汽車集團（Hyundai Motor Group）旗下現代汽車（Hyundai Motor）、現代威亞和現代工程建設（Hyundai Engineering & Construction）組成的聯盟，將在京畿道始興市住宅社區展開試辦。

這項試辦計畫已獲韓國國土交通部（MOLIT）批准，作為「智慧城市法規實驗條例」（Smart CityRegulatory Sandbox）下的智慧示範計畫，並獲國家資金支持。

車位 現代汽車 機器人

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