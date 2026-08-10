西歐經歷史上最熱6、7月 氣候變遷加劇乾旱野火

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構哥白尼氣候變化服務今天表示，西歐今年6月、7月經歷有紀錄以來最炎熱的夏季，氣候變遷正助長這個地區出現歷史性高溫、乾旱及野火。

法新社報導，歐洲是全球暖化速度最快的大陸，今年夏季頭兩個月接連出現熱浪、酷熱高溫和極度乾燥天候。哥白尼氣候變化服務（Copernicus ClimateChange Service）指出，西歐6月至7月平均氣溫達攝氏21.62度，打破2022年同期紀錄。

哥白尼表示，這反映了今年入夏以來「異常持久的高溫」。此外，西歐土壤含水量也「明顯低於」2022年7月，當時西歐正遭遇上一次嚴重乾旱。

歐洲中期天氣預報中心（European Centre forMedium-Range Weather Forecasts）氣候策略主管勃吉斯（Samantha Burgess）說：「這清楚顯示氣候變遷加劇極端高溫，熱浪與乾旱則相互助長。」

法國、西班牙、奧地利、匈牙利等西歐及中歐國家，以及英國、愛爾蘭和冰島部分地區7月都出現極度乾燥天候。

歐洲多條河川流量異常偏低，其中塞納河（SeineRiver）、萊茵河（Rhine River）及多瑙河（DanubeRiver）受到的影響尤其嚴重。多個歐洲國家的航運、灌溉及能源生產也受到衝擊。

高溫乾燥的環境同樣有利於野火蔓延，科學家表示，隨著氣候變遷，歐洲出現極易引發野火天候的頻率正在增加。

法國和西班牙今年夏天遭遇人們記憶所及最嚴重的野火，與此同時，歐洲其他國家和美國西北部及加拿大也發生嚴重火災。

●高溫仍在持續

哥白尼也表示，受歐洲周邊海域海洋熱浪及太平洋正在形成的強烈聖嬰現象（El Nino）影響，全球海洋表面溫度7月連續第2個月創下有紀錄以來最高溫。

全球7月平均海表溫度達攝氏20.96度，打破2023年創下的紀錄。

哥白尼主任布諾坦普（Carlo Buontempo）表示，地中海部分海域及大西洋海溫異常溫暖，但正在形成的聖嬰現象「可能是」全球海溫創紀錄的主要推手。

聖嬰現象會暫時提高熱帶太平洋海溫，並可能影響全球各地的極端天氣，例如乾旱和洪水。

布諾坦普說，科學家預期全球平均氣溫可能在今年稍晚或2027年初再創紀錄。

●氣候警報持續

哥白尼表示，上個月是有史以來第2炎熱的7月，平均地表氣溫比1850至1900年工業化前基準高出攝氏1.47度。

布諾坦普說，過去11年是有紀錄以來最炎熱的年份，「正如我們所知，造成暖化的主要因素是溫室氣體」。

海洋吸收人類碳排放產生的大部分多餘熱量，在調節全球氣候方面扮演關鍵角色。海水變暖可能對地球產生連鎖負面影響，包括助長更強烈的風暴和降雨，並導致珊瑚礁白化。

哥白尼利用數十億筆來自陸地與海上的衛星和氣象觀測資料進行測量，其數據可追溯至1940年。