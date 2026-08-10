馬來西亞喬治市藝術節 台灣原民文化展多元風貌

馬告散發獨特香氣、小米化為原民點心，與融合太魯閣族及阿美族傳統樂舞的演出相互交織，台灣原住民族文化在今年馬來西亞「喬治市藝術節」展現多元風貌；適逢世界原住民日，也讓世界看見台灣。

為期9天的喬治市藝術節昨晚落幕，今年以「跨越界限」為主題，台灣以美食與樂舞呈現原住民族文化，並由多年致力保存與推廣台灣原民文化的「原舞者」演出「歲時之聚─彩虹與海洋」，透過太魯閣族與阿美族傳統樂舞，譜寫出精彩的文化對話。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋表示，「原舞者」參與喬治市藝術節演出，展現台灣文化軟實力，也呈現傳統文化與當代劇場的跨界轉化，以及原住民表演藝術發展的新可能。

她指出，台灣對多元文化包容、高科技發展實力，全世界有目共睹，而台灣與大馬及檳城連結度很強，無論是科技互補，抑或美食文化、語言與人情味上的共通，都能互助共榮。

昨天是世界原住民日，越來越多國內外學者從各領域研究認為，台灣是南島語族起源地之一，也讓這場原民文化演出更具意義。今年擔綱演出的「原舞者」成員多為年輕原住民藝術家，長年向部落耆老與人類學者習藝，並浸潤於部落生活。

「原舞者」透過樂舞將原住民祭典文化帶上檳城舞台，從太魯閣族的山林樂音到阿美族的傳統歌舞，串起兩族祖先歌謠與舞蹈，呈現台灣原住民族文化的多元面貌與文化主體性。

除了舞台演出，台灣原民點心「小米吉拿棒」與「馬告檸檬冬瓜凍」也成為現場焦點。兩道點心以馬來西亞在地食材製作，融入馬告、小米等台灣原民飲食元素，以不同風味訴說台灣山林與部落的故事。

賽德克族主廚江信毅表示，檳城文化與美食享譽國際，適逢世界原住民日，他以原住民主廚身分分享台灣點心，讓更多海外民眾接觸台灣原民飲食文化。

今年駐馬處再度與喬治市藝術節合作，除「原舞者」演出外，環境藝術家李蕢至也以當地竹材創作「匯聚」。包括檳城州首席部長曹觀友、檳城州旅遊及創意經濟行政議員黃漢偉，以及世界華人工商婦女企管協會副總會長鄭美滿等政商界人士出席活動。