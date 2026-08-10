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印尼婆羅摩火山國家公園大火撲滅 又現新火點
印尼東爪哇省婆羅摩火山國家公園（Mount Bromo National Park）大火延燒一週，造成約550公頃野地焚毀，消防單位今天表示，國家公園火勢已經撲滅，但在火山口周邊又出現新火點。
地方防災機構負責人加托（Gatot Soebroto）表示，國 家公園大火自本月3日開始，截至9日受影響範圍達550公頃，目前公園火勢已全部撲滅。
加托指出，不過，在火山口周邊發現新的火點，現已延燒約20公頃。「火山口周邊火勢今天有可能進一步擴大」。
婆羅摩火山為一座活火山，以壯闊的「沙海」火山口著稱，是印尼著名觀光勝地，國家公園總面積超過5萬公頃。
為撲滅火山口周邊的火點，目前投入救災行動已逾120人、3架灑水直升機、無人機及多輛消防車。
至於起火原因，當局目前仍在調查，加托表示，懷疑可能為人為疏忽所致。之所以如此推論，是因為第一個起火點是在遊客經常走的路線上發現的。
由於火災影響，國家公園自8日晚間起關閉，目前幸無人員傷亡通報。
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