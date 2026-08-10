快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

觀光署拓展釜山客源 讓韓國民眾體驗台灣魅力

中央社／ 首爾10日專電

交通部觀光署在韓國釜山推廣台灣觀光，除了促成台韓旅遊業雙方超過150場深度洽談，還舉辦台灣觀光Roadshow，透過手搖飲DIY、夜市遊戲、爌肉便當等讓韓國民眾體驗道地台灣文化。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，韓國旅客近期海外旅遊趨向「短距離、短天數」，台灣穩居韓國民眾熱門目的地前10名。看好這波強勁旅遊動能與中秋連假出遊熱潮，交通部觀光署攜手政府機關、旅行社與飯店等23個單位組成觀光代表團，於6日至10日在釜山推廣。

觀光署7日在海雲台的釜山柏悅酒店舉辦「B2B觀光推廣會」，邀請超過40名來自釜山、大邱和蔚山等南部核心城市的旅遊業者及媒體，與台灣代表團業者洽談，現場台韓雙方成功舉行超過150場深度洽談，促成多項優質赴台旅遊產品的開發意願。

台灣觀光Roadshow則於8日、9日在釜山人氣複合藝文空間P.ARK登場，活動以「台灣不打烊」為核心，用「日咖夜酒」概念，吸引喜愛咖啡和小酒吧的韓國年輕客群，邀請他們一起「再一杯，再一次台灣」。

現場也有國籍航空、飯店和旅行社等17個攤位提供最新旅遊資訊，文化體驗則推出泰雅編織飲料提袋與手搖飲DIY活動，讓釜山民眾一秒置身台灣，深刻感受最道地的台式魅力

Roadshow也規劃沉浸式互動，如「台灣百Ways撈魚蝦遊戲」，民眾透過遊戲探索台灣各區的特色遊程，也結合台灣夜市經典麻將賓果遊戲。現場還提供韓國旅客喜愛的「礦工爌肉便當」、香腸等台味美食，以及結合咖啡及酒飲特色的「酒香咖啡」作為集章好禮。

交通部觀光署表示，隨著桃園、台中、高雄等各航點與釜山、大邱、濟州等南部城市直航持續增加，台韓往返更加便利。

釜山 魅力 觀光署

延伸閱讀

深化布局新加坡 中彰投苗4縣市遠赴星國拓觀光

屏東推4大主題旅遊線 搶攻菲律賓市場

明天開搶！長榮全航線83折起、曼谷3,999元 中信兄弟鬼滅VIP席也開賣

免韓國門號也不用護照！達人激推「美食訂位神級APP」 告別麻煩韓國朋友

相關新聞

日本古民家正在消失 他們卻把老房子運往全世界重生

在奧勒岡州沃洛瓦山脈（Wallowa Mountains）山麓高處，一棟白牆、木材與木瓦構成的小巧住宅矗立其中。它坐落於俄勒岡州東部一隅，背倚白雪覆蓋的群峰；但這棟房子看起來既小，又有些格格不入。尤其是走進屋內，看到障子門、榻榻米，以及頭頂厚重而彎曲的屋梁時，這種感覺更加強烈。

日童玩滑水道遭高速撞擊身亡…2職員僅減薪罰款 父母痛心難服

綜合日媒報導，於2023年8月在島根縣邑南町休閒設施「瑞穗高地」的滑水道，發生了一起悲劇。當時一名8歲男童在滑水道終點附近，遭後方滑下的另一名兒童高速撞擊，送醫後不治死亡。

全民集資千萬進口救命新藥！日男童抗癌活過5歲 推動免費制度

據日媒MBS NEWS報導，京都男童鈴木幸之助，2歲時因不明原因持續高燒2週，經檢查發現腎臟上方長了11公分腫瘤，確診罹患每十萬人僅約兩人發病的兒童癌症「神經母細胞瘤」。當時醫師告知，每10個確診的孩子裡，經標準治療後，僅有5個孩子能平安活過5年。且這類癌症極易復發，一旦復發五年生存率僅剩一成。看著活潑的孩子因化療消瘦、無法上幼兒園，父母十分心疼，仍陪伴孩子堅強挺過標準療程。

圓形拿坡里披薩稱霸多年 方形羅馬披薩3.0迎黃金年代

羅馬日常氣息濃厚的聖喬凡尼區，一家小得像鞋盒的「穀物庫」披薩店（Frumentario）櫃檯後，陳列著一塊塊長方形的切片披薩，宛如奇幻的靜物畫。其中一塊覆著柔軟的炒蛋，蛋黃在藏紅花的映照下閃閃發亮，上頭則灑滿暴風雪般的細香蔥；另一塊披薩鋪著名為agretti的纖細野菜，宛如一圈圈纏繞的綠色莖葉，覆在粉紅色的火腿絲上。 多年來，帶著蓬鬆厚邊的圓形那不勒斯（拿坡里）披薩，一直主導著義大利披薩的敘事。如今，羅馬正透過重新發明自己的傳統，逐漸超越那不勒斯；而這場變革，就從最具日常氣息的羅馬切片披薩（pizza al taglio）開始。

外國人卻有日本姓？解析明治日本立法前如何界定國籍

「小泉八雲」這名字聽起來再日本不過，但他原名拉夫卡迪奧・赫恩（Lafcadio Hearn），出生於希臘，具有愛爾蘭血統。原本受聘來日擔任英文教師的赫恩，在抵達日本後深深著迷於日本各地的民俗傳說、宗教信仰與庶民生活。他走訪地方、蒐集故事，並以英文將日本文化介紹給西方世界。一位出生於歐洲的外國人，為什麼會擁有一個如此典型的日本姓名？他又是如何在明治時代成為日本人的？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。