觀光署拓展釜山客源 讓韓國民眾體驗台灣魅力

交通部觀光署在韓國釜山推廣台灣觀光，除了促成台韓旅遊業雙方超過150場深度洽談，還舉辦台灣觀光Roadshow，透過手搖飲DIY、夜市遊戲、爌肉便當等讓韓國民眾體驗道地台灣文化。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，韓國旅客近期海外旅遊趨向「短距離、短天數」，台灣穩居韓國民眾熱門目的地前10名。看好這波強勁旅遊動能與中秋連假出遊熱潮，交通部觀光署攜手政府機關、旅行社與飯店等23個單位組成觀光代表團，於6日至10日在釜山推廣。

觀光署7日在海雲台的釜山柏悅酒店舉辦「B2B觀光推廣會」，邀請超過40名來自釜山、大邱和蔚山等南部核心城市的旅遊業者及媒體，與台灣代表團業者洽談，現場台韓雙方成功舉行超過150場深度洽談，促成多項優質赴台旅遊產品的開發意願。

台灣觀光Roadshow則於8日、9日在釜山人氣複合藝文空間P.ARK登場，活動以「台灣不打烊」為核心，用「日咖夜酒」概念，吸引喜愛咖啡和小酒吧的韓國年輕客群，邀請他們一起「再一杯，再一次台灣」。

現場也有國籍航空、飯店和旅行社等17個攤位提供最新旅遊資訊，文化體驗則推出泰雅編織飲料提袋與手搖飲DIY活動，讓釜山民眾一秒置身台灣，深刻感受最道地的台式魅力。

Roadshow也規劃沉浸式互動，如「台灣百Ways撈魚蝦遊戲」，民眾透過遊戲探索台灣各區的特色遊程，也結合台灣夜市經典麻將賓果遊戲。現場還提供韓國旅客喜愛的「礦工爌肉便當」、香腸等台味美食，以及結合咖啡及酒飲特色的「酒香咖啡」作為集章好禮。

交通部觀光署表示，隨著桃園、台中、高雄等各航點與釜山、大邱、濟州等南部城市直航持續增加，台韓往返更加便利。