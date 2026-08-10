日童玩滑水道遭高速撞擊身亡…2職員僅減薪罰款 父母痛心難服

綜合日媒報導，2023年8月在日本島根縣邑南町休閒設施「瑞穗高地」的滑水道，發生了一起悲劇。當時一名8歲男童在滑水道終點附近，遭後方滑下的另一名兒童高速撞擊，送醫後不治死亡。

主辦該夏令營活動的邑南町教育委員會，因未徹底做好人員配置與安全管理，且事故發生後處理不當，兩名帶隊的男性職員於2026年4月已遭法院裁定為業務過失致死，各被判處30萬日圓（約台幣6萬1千元）的罰金。

在行政懲處方面，邑南町政府於同年8月宣布，對兩名職員處以為期3個月、減薪10%的處分；2人上司亦因監督不周，受懲戒處分。邑南町町長大屋光宏也親自致歉，坦言地方政府的安全管理體制有疏失，承諾將全面落實安全管理，防止悲劇重演。

但面對這樣的懲處結果，罹難男童的父母痛心表達強烈失望，直言「懲處過輕」，且地方政府拒絕第三方參與審議，處理過程完全令人無法接受。

對此事故的判決，有許多網友表示面臨兩難局面。一方面對痛失愛子的父母表達深切同情，認為將心比心，換作任何家長都無法原諒這樣的過失，幼小的生命就此消逝確實令人心碎。但同時也不少人指出負責辦理活動人員的無奈，認為非專業人員極難完全預測兒童的危險行為，若各界無止境要求完全避險，未來恐導致地方政府不願舉辦兒童活動的窘境。