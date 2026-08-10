法國遭逢林火 烏克蘭消防員應用戰時經驗助滅火

法國西南部吉倫特省（Gironde）7月野火燒毀約4.2萬公頃林地，創下數十年來最嚴重紀錄。一支70人的烏克蘭消防隊趕赴當地馳援，應用戰時經驗協助撲滅剩餘火勢。

法國國際廣播電台報導，烏克蘭消防隊派出9輛消防車，進駐法國野火重災區吉倫特省。來自利維夫（Lviv）、伊凡諾－法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）及車尼夫契（Chernivtsi）等烏克蘭西部地區的消防員，集結在勒波爾日村（Le Porge）附近，深入仍在悶燒的林地展開搜索。

法國消防員米米亞格（Thomas Mimiague）說，殘存火點埋在數公分深的泥土下，必須徒手挖開沙土，把還在燃燒的東西翻出地表才能撲滅。

勒波爾日村逾180棟房屋付之一炬，是受創重災區。7月下旬，這個地區的森林大火延燒，居民大舉撤離，直到8月3日才開始返家。

烏克蘭中校佩爾佐維奇（Khrystyna Pertsovitch）告訴法國國際廣播電台：「對我們而言，這次前來支援意義重大，因為當我們需要幫助時，法國曾伸出援手。」

佩爾佐維奇說，她的同僚早已習慣艱困處境，「我們每天都遭受砲擊和空襲，消防員的工作條件十分艱困，現在我們把這些經驗用在這裡」。

這場野火7月22日爆發後，法國隨即請求外援。透過歐盟民防機制，德國、葡萄牙等國調派飛機、直升機支援，歐洲各地消防隊也陸續抵達。