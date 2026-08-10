快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

法國遭逢林火 烏克蘭消防員應用戰時經驗助滅火

中央社／ 巴黎9日專電

法國西南部吉倫特省（Gironde）7月野火燒毀約4.2萬公頃林地，創下數十年來最嚴重紀錄。一支70人的烏克蘭消防隊趕赴當地馳援，應用戰時經驗協助撲滅剩餘火勢。

法國國際廣播電台報導，烏克蘭消防隊派出9輛消防車，進駐法國野火重災區吉倫特省。來自利維夫（Lviv）、伊凡諾－法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）及車尼夫契（Chernivtsi）等烏克蘭西部地區的消防員，集結在勒波爾日村（Le Porge）附近，深入仍在悶燒的林地展開搜索。

法國消防員米米亞格（Thomas Mimiague）說，殘存火點埋在數公分深的泥土下，必須徒手挖開沙土，把還在燃燒的東西翻出地表才能撲滅。

勒波爾日村逾180棟房屋付之一炬，是受創重災區。7月下旬，這個地區的森林大火延燒，居民大舉撤離，直到8月3日才開始返家。

烏克蘭中校佩爾佐維奇（Khrystyna Pertsovitch）告訴法國國際廣播電台：「對我們而言，這次前來支援意義重大，因為當我們需要幫助時，法國曾伸出援手。」

佩爾佐維奇說，她的同僚早已習慣艱困處境，「我們每天都遭受砲擊和空襲，消防員的工作條件十分艱困，現在我們把這些經驗用在這裡」。

這場野火7月22日爆發後，法國隨即請求外援。透過歐盟民防機制，德國、葡萄牙等國調派飛機、直升機支援，歐洲各地消防隊也陸續抵達。

烏克蘭 法國 消防員

延伸閱讀

法國南部乾旱爆發野火 吞噬逾150公頃林地

野火延燒近1周…印尼當局關閉爪哇島國家公園 滅火直升機前往撲救

加拿大卑詩省野火失控　逾2萬人緊急撤離

加拿大卑詩省葡萄酒區野火蔓延 數千居民撤離

相關新聞

日本古民家正在消失 他們卻把老房子運往全世界重生

在奧勒岡州沃洛瓦山脈（Wallowa Mountains）山麓高處，一棟白牆、木材與木瓦構成的小巧住宅矗立其中。它坐落於俄勒岡州東部一隅，背倚白雪覆蓋的群峰；但這棟房子看起來既小，又有些格格不入。尤其是走進屋內，看到障子門、榻榻米，以及頭頂厚重而彎曲的屋梁時，這種感覺更加強烈。

日童玩滑水道遭高速撞擊身亡…2職員僅減薪罰款 父母痛心難服

綜合日媒報導，於2023年8月在島根縣邑南町休閒設施「瑞穗高地」的滑水道，發生了一起悲劇。當時一名8歲男童在滑水道終點附近，遭後方滑下的另一名兒童高速撞擊，送醫後不治死亡。

全民集資千萬進口救命新藥！日男童抗癌活過5歲 推動免費制度

據日媒MBS NEWS報導，京都男童鈴木幸之助，2歲時因不明原因持續高燒2週，經檢查發現腎臟上方長了11公分腫瘤，確診罹患每十萬人僅約兩人發病的兒童癌症「神經母細胞瘤」。當時醫師告知，每10個確診的孩子裡，經標準治療後，僅有5個孩子能平安活過5年。且這類癌症極易復發，一旦復發五年生存率僅剩一成。看著活潑的孩子因化療消瘦、無法上幼兒園，父母十分心疼，仍陪伴孩子堅強挺過標準療程。

圓形拿坡里披薩稱霸多年 方形羅馬披薩3.0迎黃金年代

羅馬日常氣息濃厚的聖喬凡尼區，一家小得像鞋盒的「穀物庫」披薩店（Frumentario）櫃檯後，陳列著一塊塊長方形的切片披薩，宛如奇幻的靜物畫。其中一塊覆著柔軟的炒蛋，蛋黃在藏紅花的映照下閃閃發亮，上頭則灑滿暴風雪般的細香蔥；另一塊披薩鋪著名為agretti的纖細野菜，宛如一圈圈纏繞的綠色莖葉，覆在粉紅色的火腿絲上。 多年來，帶著蓬鬆厚邊的圓形那不勒斯（拿坡里）披薩，一直主導著義大利披薩的敘事。如今，羅馬正透過重新發明自己的傳統，逐漸超越那不勒斯；而這場變革，就從最具日常氣息的羅馬切片披薩（pizza al taglio）開始。

外國人卻有日本姓？解析明治日本立法前如何界定國籍

「小泉八雲」這名字聽起來再日本不過，但他原名拉夫卡迪奧・赫恩（Lafcadio Hearn），出生於希臘，具有愛爾蘭血統。原本受聘來日擔任英文教師的赫恩，在抵達日本後深深著迷於日本各地的民俗傳說、宗教信仰與庶民生活。他走訪地方、蒐集故事，並以英文將日本文化介紹給西方世界。一位出生於歐洲的外國人，為什麼會擁有一個如此典型的日本姓名？他又是如何在明治時代成為日本人的？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。