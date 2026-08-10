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法國南部乾旱爆發野火 吞噬逾150公頃林地
法國南部洛澤爾省（Lozere）今天爆發野火，火勢迅速延燒吞噬逾150公頃林地。當局投入200多名消防員搶救，同時疏散部分社區約20戶居民。
法新社報導，這場火災發生在當地時間下午12時45分左右，地點約為蒙貝列（Montpellier）西北方140公里。官員表示，火災起因可能是一輛車在當地道路起火。
洛澤爾省及鄰近省份約270名消防員已投入救災，並有4架Canadair及2架Dash消防機提供空中支援。截至傍晚，這場火災已燒毀約153公頃林地，且持續蔓延。
洛澤爾省消防部門發言人表示，各方合力搶救已成功「控制火勢」，同時還挽救兩棟遭火勢威脅的建物。
消防部門發言人補充說：「目前已守住火線側翼，現在的工作重點是對付火源，那裡目前仍然無法進入。」
基於預防考量，拉蒂約勒（La Tieule）兩個小村落，由於位於火勢蔓延直接路徑，當地時間下午5時左右已經疏散，影響約20戶住家。
洛澤爾省資深消防官員土魯斯（Marc Toulouse）表示：「這一帶林地面積廣大，土地極度乾燥。這波氣候乾旱程度，許久未見。」
地方當局呼籲居民不要撥打緊急電話通報火警，警告如此做恐使調度人員負荷過重。
法國官員目前仍在盤點一連串野火損失，這些火災主要發生在南部，包括西南部吉倫特省（Gironde）、規模堪稱1949年以來最大的野火。
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