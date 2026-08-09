駐日代表李逸洋批原爆典禮矮化台灣 長崎市稱與去年同無降格

駐日代表李逸洋今天未出席在長崎市舉行的原爆和平紀念典禮，批評座位安排矮化台灣國格。長崎市回應表示，台灣代表這次被安排的座位與去年相同為「海外席」，並「沒有降格的意圖」。

駐日代表處表示，李逸洋之所以缺席長崎和平紀念典禮，是因為長崎市將台灣代表的座位安排在使節團區域之外，批評相關安排「刻意否定台灣的國家地位，完全無視台灣的主權及尊嚴。此為多年來台灣在日本參加各項中央或地方活動，所未曾有過的遭遇」，表達嚴正抗議與譴責。

朝日新聞報導，長崎市政府強調，今年為台灣方面準備的是與去年相同的「海外席」，並沒有刻意將台灣排除在外交使節團之外。

長崎市指出，包括日本首相高市早苗以及各國駐日大使等人所坐的區域屬於「特別來賓席」，由於座位數量有限，於是將其他海外人士安排於「海外席」，主要安排無法容納進「特別來賓席」的公使、參事官等海外人士入座，對於台灣代表的座位安排並不存在刻意降低層級的意圖。

長崎市同時表示，截至目前為止，並未收到台灣方面直接提出抗議。

李逸洋6日曾出席廣島市舉行的和平紀念典禮，廣島市當時將台灣代表的座位安排在外交使節團所在區域。