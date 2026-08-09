傳土耳其限制商船入黑海 官員：船舶通行依然順暢

彭博昨天報導，黑海發生船舶遇襲事件，土耳其擁有的船舶也被攻擊，已限制商船進入黑海。但兩名政府官員今天告訴路透社，目前船舶仍能順利通過土耳其的海峽進入黑海。

這兩名不願具名的土耳其政府官員指出，土耳其對安全局勢感到不安已有一段時間，因此實施了一些臨時措施，但在「蒙特魯公約」（Montreux Convention）規定的條件下，通行未受阻礙。

他們並未提供更多細節。

1936年簽署的蒙特魯公約賦予土耳其對博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）的控制權，並可規範海軍軍艦的通行。

公約也保證和平時期民用船隻的自由通行權，並限制非黑海（Black Sea）沿岸國家的船舶進出。

俄烏戰爭期間，黑海不平靜，土耳其已就黑海攻擊事件多次警告俄羅斯與烏克蘭兩國，要求交戰雙方採取措施，以確保航行安全。

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）昨天表示，土耳其已向俄烏表達，應宣布暫停在黑海的攻擊行動。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，土耳其一直與俄烏保持友好關係。土耳其拒絕加入西方對俄羅斯的制裁，同時也向烏克蘭提供包括自身庫存在內的軍事支援。