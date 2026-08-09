新加坡慶獨立61周年 萬人齊聚體育場強調國家敘事

今天是新加坡獨立建國61週年，國慶慶典睽違10年重返國家體育場，吸引數萬名民眾齊聚，聚焦「敘述新加坡的故事」。今年主辦方打破傳統平面舞台限制，開創立體演出，搭配無人機燈光秀打造別具以往的視覺盛宴。

新加坡1965年獨立建國，8月9日是國慶日，今年是獨立61週年，主題為「未來無限，前進吧，新加坡！（Majulah Singapura, Go Beyond!）」。今年慶典重返國家體育場，可容納逾4萬名觀眾，現場座位數較過去在政府大廈前大草場及濱海灣浮動舞台舉行時顯著增加。

國家體育場內部空間占地廣，使得其展演舞台空間不僅較以往大型，更以360度設計概念進行表演設計。根據主辦方資料，此次有數千名來自學校、協會等機構表演者，共同「敘述新加坡的故事」。演出過程搭配不同族群風格的音樂，眾多與會者跟著高唱歡呼。

新加坡國土面積不大，卻是一個多元種族並存的國家，包括華人、馬來人、印度人等，其中華人占了3/4人口。新加坡國旗由紅色及白色組成，許多民眾在國慶日這天穿著服裝都以紅、白色為主，並揮舞國旗、攜帶國旗圖案的飾品。

今年慶典的一大特色在於演出不只局限於舞台，也延伸到舞台上空，該體育場的穹頂提供垂直空間，讓主辦方得以設計建造空中裝置，演員在空中起舞，搭配從高空下降的歌手與無人機，呈現別具以往的演出效果。

新加坡總理黃循財前年從前總理李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌著人民行動黨完成第3代到第4代領導權力交接。他去年首次以秘書長身分帶領執政黨出征全國大選，在大多數選區勝出，蟬聯執政並組成內閣。

依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政。黃循財7月底宣布內閣改組，部分年輕政務官員升任，這也是去年大選後公布內閣以來首次改組。