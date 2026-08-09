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女遊客「穿透視高衩裙」性感遊越南古蹟 遭職員耐心勸退

香港01／ 撰文／王海
越南中部古鎮會安（聯合國教科文組織世界遺產地）的一條街道上懸掛著燈籠。資料照。路透
越南中部古鎮會安（聯合國教科文組織世界遺產地）的一條街道上懸掛著燈籠。資料照。路透

越南媒體引述網上一段影片報導，一名女遊客因穿著暴露，被會安古城的導賞員耐心地用英語勸退。這段影片在網上獲得大量關注，許多網友稱讚職員的專業精神和對事件的處理方式。

女遊客因穿著暴露被拒進入越南的著名景點：

據報道，這段影片8月5日開始在網上獲得關注，影片可見，一名女遊客當時正準備進入來遠橋，她身穿一件黑色高開衩薄紗連身裙，隱約可見內褲。

女導賞員全程保持冷靜和尊重的態度，用英語解釋了當地的服裝規定，然後拒絕了遊客的入內請求。

女導賞員表示：「不好意思，您不能穿這身衣服進入遺址。」

遊客和她的同伴聽從女導賞員的解釋，沒有提出異議，並主動離開了入口區域。

許多網友強調，在參觀寺廟、寶塔和其他聖地時穿著得體是世界各地民眾的普遍期望。網友留言稱讚女導賞員的回應是禮貌而有效地執行文化遺址規範的典範。有網友亦評論指，無論目的地是哪裡，尊重當地風俗和法規都體現了良好的旅行禮儀。

影片中的導賞員向《青年報》表示，事件發生在4日（周二）晚上。

女導賞員表示，她注意到這名遊客的服裝不妥，並向她解釋了會安當地的衣著規定，以確保遊客了解相關規定。

會安世界文化遺產保護中心主任對女導賞員的行為表示支持。

他指出，會安的遊客規定明確要求遊客在進入歷史和宗教遺址時穿著得體、舉止尊重。

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文章授權轉載自《香港01》

越南 遊客 古蹟

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