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質疑遭大陸施壓？全台連聲明抗議長崎原爆典禮矮化台灣

中央社／ 東京9日專電
2026年8月9日，在日本西南部長崎市和平公園舉行的原子彈轟炸81周年紀念儀式上，與會者為罹難者默哀。歐新社
2026年8月9日，在日本西南部長崎市和平公園舉行的原子彈轟炸81周年紀念儀式上，與會者為罹難者默哀。歐新社

日本長崎市今天舉行原爆和平紀念典禮，全日本台灣連合會發布抗議聲明，指台灣代表在儀式中被安排在與其他國家、地區代表不同的位置，遭遇不當差別對待，質疑相關安排是否受到中國政府政治壓力影響，要求長崎市公開說明決策理由及過程。

駐日代表李逸洋稍早表示，長崎市政府將台灣代表座位安排在使節團區域之外，刻意矮化台灣國格與國家地位，台灣因此決定降低出席層級，改由台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊代表參加，並對長崎市政府的安排表達嚴正抗議與譴責。

全日本台灣連合會（全台連）隨後發布給長崎市長鈴木史朗的抗議聲明，表示台灣尊重自由與民主主義，也與日本共享長崎所倡議的廢除核武與永久和平理念，是日本重要的友好夥伴。全台連認為，在和平祈念儀式中對台灣代表作出不當差別待遇，不僅違背典禮祈求和平的宗旨，也有輕視台灣存在與尊嚴之嫌。

全台連進一步質疑，此次安排是否與中國政府企圖將台灣排除於國際社會之外的政治壓力有關。聲明稱，若長崎市是揣度中國政府意向，甚至因受到壓力而改變台灣代表的待遇，問題便已超越地方政府單純的外交考量，形同長崎市本身助長中國政府對台灣的國際打壓。

聲明並指出，長崎身為原爆受害城市，長期向國際社會訴求「沒有核武器的和平世界」，若因政治壓力左右對各方代表的待遇，恐將損害訴諸和平理念的公信力。

全台連要求長崎市公開此次安排台灣代表座位的具體理由，以及相關決策過程，並呼籲長崎市不要屈服於中國政府的政治壓力，應依循公平、尊重及民主主義原則，平等對待包括台灣在內的所有與會者。

聲明最後強調，「祈求和平的長崎，絕不應因威權主義國家的壓力而失去自由與公平」，並對長崎市此次作法表達堅決抗議。

長崎 日本 和平

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