西西里島外海古羅馬沉船！內有數百運酒雙耳陶瓶 漁夫意外發現「心跳暫停」

義大利潛水員在義國南部西西里島的外海海底發現1艘有2100年歷史的古羅馬船隻殘骸，船上堆滿數百個保存良好的陶製雙耳瓶（amphora），這些容器很可能是用來運送葡萄酒。

法新社報導，這艘沉船位於西西里島的馬札拉德瓦洛（Mazara del Vallo）外海約4.8公里處，據信是在西元前2至1世紀間沉沒。義大利文化部長朱利（Alessandro Giuli）稱這是「近幾年來最重要的水下考古發現之一」。

西西里大區首府巴勒摩（Palermo）警方的文化遺產保護部門潛水人員今天表示，他們接獲漁民通報後，在水下約46公尺處找到這艘船。

義大利潛水漁夫狄莫拉（Giacomo De Mola）在社群媒體平台Instagram發文描述他與夥伴比蘇利（Igor Bisulli）如何意外發現這艘沉船，並附上影片。

他寫道：「當時能見度不是最好，…我游得更近一些，然後我的心跳暫停：我的下方是一大片陶製雙耳瓶。」

根據義大利媒體報導，這艘沉船長約21公尺、寬約6公尺，主要載運德萊賽爾1A型（Dressel 1A）陶製雙耳瓶。這種瘦高的圓柱狀容器大多用來裝運葡萄酒。