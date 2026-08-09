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年紀比學生還小！18歲天才少年成「最年輕教授」　刷新金氏世界紀錄

香港01／ 撰文／官祿倡
美國佛羅里達州少年Nathan Thomas於2023年以18歲的年紀獲聘成為邁阿密戴德學院（Miami Dade College）工程學教授。圖／截自金氏世界紀錄
美國佛羅里達州少年Nathan Thomas於2023年以18歲的年紀獲聘成為邁阿密戴德學院（Miami Dade College）工程學教授。圖／截自金氏世界紀錄

美國佛羅里達州少年Nathan Thomas於2023年以18歲的年紀獲聘成為邁阿密戴德學院（Miami Dade College）工程學教授。金氏世界紀錄於7月23日正式認證他為「全球最年輕男性教授」，一舉刷新塵封長達306年的驚人紀錄，引發外界關注。

Nathan Thomas自2023年8月起便在大學教授工程應用C語言程式（C for Engineers）課程，授課對象中，有不少學生與他年齡相仿，甚至部份學生年紀較他大。面對這樣特殊的師生關係，他坦言，在教學環境中所有人的共同目標都是學習，因此年齡並非重點。

在Nathan Thomas刷新這項世界紀錄之前，該成就自1717年以來，一直由當時年僅19歲的蘇格蘭教授Colin Maclaurin所保持。此外，Nathan Thomas以18歲又346天之齡獲聘教授，較2008年由「全球最年輕女教授」Alia Sabur所創下的18歲又362天紀錄還要年輕16日，讓這項歷史紀錄再度向前推進一步。

18歲獲學士和碩士學位

Nathan Thomas於2004年出生在美國的一個工程師家庭，自幼就對科學、科技、工程與數學（STEM）領域充滿興趣，他表示自己從小就生活在這樣的環境中，甚至沒有意識到這種思維方式正在影響他。

此外，Nathan Thomas早在10歲時就在邁阿密戴德學院同時修讀中學與大學課程，14歲時則轉學至佛羅里達國際大學（Florida International University），最終於18歲時獲得電機工程的學士和碩士學位。

他目前正一邊教授網上課程，一邊就讀邁阿密大學法學院（University of Miami School of Law），預計2028年取得法學博士（Juris Doctor）學位，並透露未來希望投入知識產權法領域，專攻STEM相關產業，以持續在學術與專業領域上開拓新的可能性。

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文章授權轉載自《香港01》

金氏世界紀錄 少年 學生 美國

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