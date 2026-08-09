幫多位富豪小孩擠進名校！她哈佛一年級就當升學顧問 這5招你家小孩也能用

摘要 哈佛升學顧問觀察富豪家庭19年，發現進名校關鍵不在完美履歷，而在孩子日常如何培養好奇心、責任感與人生方向。一般家庭也能從日常做起：聊新聞、聽Podcast、鼓勵打工或實習、提早認識科系與校園，不必追求華麗履歷。孩子能不能用自己的話說出真正投入的故事，比完美包裝更重要。

19年來，升學顧問Lindsay Tanne Howe服務過許多全球最有錢的富豪家庭，她自己在就讀哈佛大學一年級時創辦了升學顧問公司LogicPrep。她發現，多數家長其實都想錯方向了：進名校從來不是靠某個「神來一筆」的關鍵時刻，而是孩子「平凡的星期二」怎麼過。

加州大學系統（UC）也強調「整體審查」，沒有固定錄取公式，比起分數或活動數量，更看重學生是否真正投入興趣、發揮潛力，以及成熟度、好奇心等特質。Howe認為，這些能力並非天生，而是能從日常生活中慢慢培養。

以下是她整理出5個一般家庭也能做到的方法：

1.把好奇心養成習慣

富人家小孩因為常常跟著大人旅行、聽大人聊工作，天生比較容易對事情產生疑問，但這種習慣其實人人可以複製：開車聽Podcast、吃飯聊有趣的新聞。孩子一旦對什麼東西感興趣，就順勢帶他去圖書館挖下去。

2.實習不必「高大上」

不少富豪家庭會動用人脈幫孩子安排企業實習，但Howe表示，一般孩子沒這種資源也不吃虧，許多工作都能練出人際互動、韌性、責任感。她看過最打動人的申請資料，寫的就是在高爾夫球場當桿弟、在餐廳端盤子。

升學顧問公司Insight Education也觀察到同樣的現象：招生官一眼就能看穿誰是真心投入，實習公司名字再響亮，若只是打雜6週，照樣加不了分。

Premier College Guidance分析更直接，重點是有深度的故事。例如，把心力投注在熱愛的2到4項活動上，累積出真本事，比起同時卡10個社團、樣樣點到為止，會更容易獲得青睞。

3.規劃要趁早，但不是揠苗助長

富裕家庭的優勢之一，是懂得及早找專業顧問，但這不是有錢人的專利，重點是抓對時間，讓孩子多認識各個科系在學什麼？未來可能的出路，有時候光是鼓勵孩子多方嘗試，甚至只是旅行時順道繞去看看校園，就很夠了。

4.讓孩子練習當自己人生的主角

富豪家長習慣把孩子當成一個正在長大、有想法的人看待，問的不只是：你想上哪間學校？更多的是：你想過什麼樣的人生？慢慢養出孩子描述、勾勒自己人生的能力。

這一點在AI時代更關鍵。皮尤研究中心2026年的一項調查發現，54%的美國青少年用過AI聊天機器人做功課。正因為這個比例太高，入學審查委員也被迫練出一套辨識能力：語氣不連貫、用詞太漂亮卻沒有細節，都是常見的破綻。孩子越習慣用自己的話講自己的故事，申請資料就越不容易被看穿是「代寫」。

5.比起完美的申請，更重要的是有沒有活出「有趣的人生」

Howe說得很直白：教育的重點，不是幫孩子拼出一份漂亮履歷，而是讓他們有機會活成最投入、最真實的自己。沒有標準答案，也沒有魔法公式，唯一該做的，就是讓孩子去追真正讓他們感興趣的事。

資料來源：商業內幕、Insight Education、Premier College Guidence、Say Hello College、加州大學

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