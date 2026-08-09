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西義因移民爭議互祭邊境管制 西班牙首日檢查約200旅客

中央社／ 馬德里/米蘭9日綜合外電報導
西班牙因非法移民問題與義大利起爭執，昨天起針對從義大利入境的旅客實施邊境管制，首日在全國6大機場檢查了約200名從義大利抵達的旅客，以回應義大利採取的類似措施。海關示意圖。圖／AI生成
西班牙因非法移民問題與義大利起爭執，昨天起針對從義大利入境的旅客實施邊境管制，首日在全國6大機場檢查了約200名從義大利抵達的旅客，以回應義大利採取的類似措施。海關示意圖。圖／AI生成

西班牙因非法移民問題與義大利起爭執，昨天起針對從義大利入境的旅客實施邊境管制，首日在全國6大機場檢查了約200名從義大利抵達的旅客，以回應義大利採取的類似措施。

路透社報導，西班牙內政部昨晚宣布，一共對來自義大利的12個航班、總計199名旅客進行檢查，這些航班分別抵達馬德里（Madrid）、巴塞隆納（Barcelona）、塞維亞（Seville）、畢爾包（Bilbao）、阿利坎特（Alicante）及瓦倫西亞（Valencia）機場。

西班牙政府7日宣布，將對來自義大利的航班與船舶實施邊境管制，至9月7日為止。

義大利政府已採取類似措施，並表示7月30日有7萬2000人湧入西班牙的北非飛地休達（Ceuta），出於大規模移民潮的考量，才會祭出管制。

義大利自本月1日起暫停與西班牙之間的歐盟申根區（Schengen Area）安排，並宣布邊境管制措施至少會維持至15日。

申根區允許免護照在29個歐洲國家之間自由往來，但成員國可基於安全或公共秩序理由，暫時恢復邊境管制。

義大利表示，這項措施不會影響西班牙或其他歐盟成員國公民前往義大利旅行，而是針對從西班牙搭機或搭船抵義的非歐盟旅客進行檢查。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）在「義大利晚郵報」（Corriere della Sera）今天刊出的專訪中表示，義方「希望能儘快解除這項暫停措施」，只要不再存在任何風險即可。

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