野火延燒近1周…印尼當局關閉爪哇島國家公園 滅火直升機前往撲救

由於當地野火延燒近1週，消防員正全力撲滅火勢，印尼當局已關閉爪哇島上的1座國家公園。

法新社報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，這場野火3日在東爪哇省的婆羅摩．騰格爾．塞梅魯國家公園（Bromo Tengger Semeru National Park，簡稱婆羅摩火山國家公園）爆發，迄今已燒毀176公頃土地。

當局自8日深夜起禁止遊客進入園區，至另行通知為止。

穆哈里今天透過聲明表示，由於地形陡峭及強風導致消防人員難以抵達火場，當局已調派2架滅火直升機前往撲救火勢；目前暫無人員傷亡或財產損失通報。

2023年，婆羅摩火山也曾發生大規模野火，當時一對情侶在拍攝婚紗照時點燃煙火，導致逾500公頃土地付之一炬。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，受到聖嬰（El Nino）現象等因素影響，預計今年乾季將更加乾燥且持續更久，野火及乾旱風險也隨之升高。

今年上半年，印尼已有逾10萬7000公頃土地遭野火吞噬，是2023年全年野火焚毀面積的2倍。