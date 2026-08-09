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熊本災後救援不停歇！災區開放後首個週末 福岡佛光山攜物資馳援八代市

中央社／ 東京9日專電
日本熊本縣災後救援工作持續進行。福岡佛光山8日前往災情嚴重的八代市捐贈物資，當地路旁可見破損建物。圖／國際佛光會福岡協會提供（中央社）
日本熊本縣災後救援工作持續進行。福岡佛光山8日前往災情嚴重的八代市捐贈物資，當地路旁可見破損建物。圖／國際佛光會福岡協會提供（中央社）

日本熊本災後救援工作持續進行。福岡佛光山繼4日投入熊本地區救災後，8日前往災情嚴重的八代市，捐贈100箱茶水、20箱尿布及離乳食等民生物資，並向八代市政府捐出50萬日圓（約新台幣10萬元）義援金，協助受災民眾度過難關。

此次救援行動由國際佛光會福岡協會理事如愷法師帶領5名義工前往八代市。由於部分地區先前基於安全考量實施災區管制，直到5日下午才正式開放外界進入，各地救援物資與支援人力也陸續湧入。

佛光會福岡協會表示，8日適逢災區開放後首個週末，前往八代市的高速公路出現車潮，協會運送物資的車輛遭遇約1小時壅塞後才抵達當地。

協會將物資送抵八代市政府指定的接收地點後，交由當地政府統一清點及調度。此次準備的物資並非自行決定品項，而是依循政府彙整的實際需求準備，使各方資源彼此補位，避免物資重複集中，讓援助能精準且有序地送至迫切需要的居民手中。

正值日本盛夏，當天八代市氣溫炎熱，5名義工抵達後隨即投入卸貨，搬運茶水、尿布及嬰幼兒食品等物資。現場工作人員也加入協助，眾人在高溫下接力完成物資搬運及交接。

除了提供民生物資，如愷法師當天也代表福岡協會前往八代市政府，捐贈50萬日圓義援金，並向市府說明物資已順利送達。

如愷法師表示，若災區後續仍有物資或其他支援需求，希望地方政府隨時聯繫，協會將配合市府統籌安排，在能力所及範圍內持續提供協助，陪伴受災居民逐步恢復正常生活。

這也是福岡佛光會本月第二度投入熊本地區災後援助。4日第一批救援行動中，協會已將約100箱物資送往熊本市，並前往益城町協助整理500條冰毛巾，提供給高溫環境下持續投入救援及服務工作的第一線人員使用。

相隔4天後，救援行動進一步延伸至八代市。協會表示，災後復原並非短期工作，後續將持續掌握地方政府及災區居民的需求，視實際情況提供物資及相關支援。

隨著災區逐步開放，政府、民間團體及各地志工陸續投入援助。福岡協會表示，未來仍將持續關注熊本各受災地區復原情況，配合地方政府需求提供協助，希望讓救援資源更有效送到需要的民眾手中。

日本熊本縣災後救援工作持續進行。福岡佛光山8日前往災情嚴重的八代市，當天適逢災區開放後首個週末，前往八代市的高速公路出現車潮，協會運送物資的車輛遭遇約1小時壅塞後才抵達當地。圖／國際佛光會福岡協會提供（中央社）
日本熊本縣災後救援工作持續進行。福岡佛光山8日前往災情嚴重的八代市，當天適逢災區開放後首個週末，前往八代市的高速公路出現車潮，協會運送物資的車輛遭遇約1小時壅塞後才抵達當地。圖／國際佛光會福岡協會提供（中央社）

日本熊本縣災後救援工作持續進行。福岡佛光山8日前往災情嚴重的八代市，捐贈100箱茶水、20箱尿布及離乳食等民生物資，並向八代市政府捐出50萬日圓義援金。圖／國際佛光會福岡協會提供（中央社）
日本熊本縣災後救援工作持續進行。福岡佛光山8日前往災情嚴重的八代市，捐贈100箱茶水、20箱尿布及離乳食等民生物資，並向八代市政府捐出50萬日圓義援金。圖／國際佛光會福岡協會提供（中央社）

熊本 災後 福岡 佛光山

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