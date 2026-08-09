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孕育七龍珠、灌籃高手等名作 週刊少年Jump首跌破百萬冊

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本集英社《週刊少年Jump》曾有一期雜誌發行650萬本的輝煌時代。圖/截自集英社官網
日本集英社《週刊少年Jump》曾有一期雜誌發行650萬本的輝煌時代。圖/截自集英社官網

日本「集英社」出版的漫畫雜誌「週刊少年Jump」發行量首次跌破100萬冊。根據「日本雜誌協會」，2026年4至6月的「經印刷證明紙本發行量」僅為98萬5000冊。

「日本經濟新聞」及TBS電視台報導，這是自2008年開始公布「經印刷證明紙本發行量」數據以來，「週刊少年Jump」發行量首次跌破100萬冊大關。這也意味著日本國內發行量超過100萬冊的紙本雜誌已經歸零。

「週刊少年Jump」於1968年創刊，曾孕育出鳥山明的「七龍珠」與井上雄彥的「灌籃高手」等無數經典名作，1994年時發行量更創下653萬冊紀錄，至今仍是漫畫雜誌史上最高紀錄。

對出版社而言，透過週刊漫畫雜誌的連載來吸引讀者，進而帶動單行本銷售，一直是其商業模式的生命線。然而近年來，讀者接觸漫畫的方式已經發生了巨大變化。

在少子化以及電子書普及等背景下，發行量持續減少。隨著使用應用程式（App）閱讀電子版的讀者不斷增加，大眾閱讀漫畫方式的改變，也被視為紙本發行量下滑的原因之一。

隨著集英社的「少年Jump+」、講談社的「MagazinePocket」、小學館的「Sunday Webry」，以及Piccoma、LINE Manga等眾多電子漫畫服務崛起，讀者不再購買整本雜誌，而是轉為挑選自己想看的作品閱讀。

根據「出版科學研究所」調查，2025年漫畫市場規模達6925億日圓，仍占整體出版市場約45%。其中電子漫畫同比成長2.9%，達到5273億日圓，延續成長勢頭。

此外，通路環境的變化同樣不容忽視。出版業界近年正加速重新檢視便利商店的雜誌配送機制。

2025年，圖書批發廠商「日本出版販售公司」（簡稱「日販」）因物流成本上漲及雜誌銷售低迷，宣布撤出便利商店羅森（Lawson）及全家（FamilyMart）的配送業務。

隨後接手的「東販公司」也無法維持所有門市配送，導致部分便利商店停止販售雜誌。

根據「出版科學研究所」調查，日本國內紙本雜誌銷售額在2025年為3708億日圓，較前一年下滑10%，其中週刊雜誌的衰退尤為顯著，大幅減少17.9%。

隨著雜誌銷售低迷、販售空間縮小，物流業者的營運效益也跟著惡化。過去支撐「週刊少年Jump」數百萬冊發行量、讓讀者能在全國各地便利商店購買的流通網，也正逐漸縮減。

儘管漫畫雜誌發行量下滑，但漫畫作品本身的影響力在國內外卻仍日益提升。

人氣作品「航海王」（ONE PIECE）延伸至動畫、電影、遊戲及周邊商品等多元領域；「SPY×FAMILY間諜家家酒」與「膽大黨」等在App上連載的人氣作品也改編為電視動畫，成長為大規模IP。

過去雜誌與單行本是出版社的收益支柱，但如今對大型出版社而言，電子版、影視化、商品化以及海外授權已成為關鍵的收入來源。

「週刊少年Jump」發行量跌破100萬冊，正是出版商業模式發生劇烈變革的象徵性事件。

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